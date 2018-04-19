{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
14:32  19 апреля 2018 0

Ямальские первоклассники-«спецназовцы» насмешили соцсети. «Подготавливают разведку». ВИДЕО

Открытая лицензия от 03.02.2017. Исаакиевский собор, дети зимой, снег, зима, дети зимой, валяться в снегу
Прогулка ямальских детей насмешила пользователей Сети (фото архивное)Фото: pixabay.com

Жители Нового Уренгоя обсуждают видеоролик, на котором запечатлены местные первоклассники из школы-сада на прогулке с воспитательницей. Их необычное времяпрепровождение на улице напомнило горожанам тренировку спецподразделения.

Маленькие герои видео наперегонки ползут по снегу, стараясь догнать воспитательницу, которая отбегает от них в сторону. Ямальцев такая необычная игра позабавила. «Щас американцы увидят, скажут — подготавливают разведку… Я сначала подумала, что это какие-то морские котики… У них и окоп там, в войнушку играют», — написали они в комментариях к ролику, опубликованному в паблике «ГОРОРО Новый Уренгой». «Ой, это детки нашего класса и их воспитатель! Полностью поддерживаю такое развлечение, детям нужны разрядка и движение», — написала Эльмира Нуруллаева.

Только единицы увидели в такой активной игре что-то предосудительное, предположив, что после такого дети отправятся на больничный. Но едва ли это нашло поддержку у других ямальцев. «Да ладно вам. Все детство в сугробах провели, тоннели копали, лазили по ним, снег не брезговали есть, и хорошо все было, не до болезней… Мы в минус 45 даже в школу не шли, сами в „Царь горы“ играли, друг друга скидывали. И все живы-здоровы и не знали, что такое температура и прочее» — отметили новоуренгойцы.

Валерия Кагарманова, автор видео, рассказала «URA.RU», что часто наблюдает за такими играми — она живет как раз рядом со школой-садом. «Это же дети, что им еще делать зимой на прогулке? Бегать, играть, в снегу валяться. Воспитателю большой плюс за то, что не стоит в сторонке в телефоне, а занимается с детьми, все при деле и под присмотром», — отметила она. Мама одного из первоклашек тоже позитивно относится к таким развлечениям для детей. «Детки двигаются, получают разрядку после учебного дня. Не могу сказать про всех воспитателей, но наш педагог любит детей и делает все, чтобы им было комфортно, интересно», — сказала Эльмира Нуруллаева.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров