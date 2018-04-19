14:32 19 апреля 2018 0

Прогулка ямальских детей насмешила пользователей Сети (фото архивное) Фото: pixabay.com

Жители Нового Уренгоя обсуждают видеоролик, на котором запечатлены местные первоклассники из школы-сада на прогулке с воспитательницей. Их необычное времяпрепровождение на улице напомнило горожанам тренировку спецподразделения.

Маленькие герои видео наперегонки ползут по снегу, стараясь догнать воспитательницу, которая отбегает от них в сторону. Ямальцев такая необычная игра позабавила. «Щас американцы увидят, скажут — подготавливают разведку… Я сначала подумала, что это какие-то морские котики… У них и окоп там, в войнушку играют», — написали они в комментариях к ролику, опубликованному в паблике «ГОРОРО Новый Уренгой». «Ой, это детки нашего класса и их воспитатель! Полностью поддерживаю такое развлечение, детям нужны разрядка и движение», — написала Эльмира Нуруллаева.

Только единицы увидели в такой активной игре что-то предосудительное, предположив, что после такого дети отправятся на больничный. Но едва ли это нашло поддержку у других ямальцев. «Да ладно вам. Все детство в сугробах провели, тоннели копали, лазили по ним, снег не брезговали есть, и хорошо все было, не до болезней… Мы в минус 45 даже в школу не шли, сами в „Царь горы“ играли, друг друга скидывали. И все живы-здоровы и не знали, что такое температура и прочее» — отметили новоуренгойцы.

Валерия Кагарманова, автор видео, рассказала «URA.RU», что часто наблюдает за такими играми — она живет как раз рядом со школой-садом. «Это же дети, что им еще делать зимой на прогулке? Бегать, играть, в снегу валяться. Воспитателю большой плюс за то, что не стоит в сторонке в телефоне, а занимается с детьми, все при деле и под присмотром», — отметила она. Мама одного из первоклашек тоже позитивно относится к таким развлечениям для детей. «Детки двигаются, получают разрядку после учебного дня. Не могу сказать про всех воспитателей, но наш педагог любит детей и делает все, чтобы им было комфортно, интересно», — сказала Эльмира Нуруллаева.