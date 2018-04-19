Прокуратура извинилась перед курганскими чиновниками за дело Богомолова

Курганские чиновники, обвиненные по делу о махинациях с земельными участками застройщика Алексея Богомолова и впоследствии оправданные судом, получили от прокуратуры Зауралья официальные извинения «за необоснованное привлечение к уголовной ответственности». В документе указано, что они реабилитированы и могут потребовать компенсации морального вреда.
Экс-заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры Кургана Светлана Ковешникова уже готовит иск с требованием компенсации. Об этом «URA.RU» сообщил ее адвокат Михаил Ланкин. «Безусловно, будем обращаться в суд с иском к Минфину о компенсации морального вреда», — заявил он. Размер требований адвокат пока не озвучил.
Начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства Дмитрий Бровко также получил письмо с извинениями прокуратуры. Однако будет ли требовать компенсацию, он не решил. «Нужно еще пережить произошедшее. Пока я занимаюсь работой, прихожу в себя», — сообщил он агентству. С третьим чиновником по делу застройщика, Владимиром Вертуновым, оперативно связаться не удалось.
Напомним, три чиновника — замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов, бывший заместитель начальника управления культуры Курганской области Дмитрий Бровко (сейчас — начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства) и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства городского департамента архитектуры Светлана Ковешникова — фигурировали в деле застройщика Алексея Богомолова, обвиняемого в махинациях с земельными участками в Кургане и даче взяток. По данным следствия, ущерб от его действий был оценен в 20,5 млн рублей. Суд счел, что факт дачи взяток не доказан, и оправдал по этому эпизоду застройщика и чиновников. За махинации с земельными участками Богомолов был приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения.