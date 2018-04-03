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Главные новости Курганской области
11:31  03 апреля 2018 0

Курганский облсуд отказался менять приговор по делу застройщика Алексея Богомолова

Приговор в отношении Алексея Богомолова. Курган, богомолов алексей
Богомолов отправится в колонию-поселениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд во вторник, 3 апреля, оставил приговор по делу застройщика Алексея Богомолова, осужденного за махинации с земельными участками, без изменения. Решение о наказании бизнесмену в виде двух с половиной лет колонии-поселения вступило в законную силу, передает корреспондент «URA.RU».

Приговор обжаловала как сторона обвинения, так и защита. Гособвинитель счел наказание слишком мягким, а адвокат обвиняемого настаивал на полном оправдании своего подзащитного. В суде также выступили чиновники, ранее подозреваемые в получении взяток и оправданные: начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства Дмитрий Бровко и замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов.

В январе Алексей Богомолов был признан виновным в двух эпизодах причинения ущерба муниципалитету (пункт «б» статьи 165 УК РФ) при получении земельных участков в Кургане. Ущерб, по данным обвинения, составил более 20,5 млн рублей. Вина предпринимателя в даче взяток чиновникам осталась недоказанной. Также оправданы чиновники, которые фигурировали в уголовном деле, — замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства Дмитрий Бровко и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства городского департамента архитектуры Светлана Ковешникова.

Напомним, чиновники были задержаны после возбуждения уголовного дела и ареста Богомолова, тогда же в мэрии прошли обыски. Алексей Богомолов провел в СИЗО почти год, затем был отпущен под домашний арест. За это время его бизнес серьезно пострадал.

Анна Бояркина
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