Курганский облсуд отказался менять приговор по делу застройщика Алексея Богомолова

Курганский областной суд во вторник, 3 апреля, оставил приговор по делу застройщика Алексея Богомолова, осужденного за махинации с земельными участками, без изменения. Решение о наказании бизнесмену в виде двух с половиной лет колонии-поселения вступило в законную силу, передает корреспондент «URA.RU».
Приговор обжаловала как сторона обвинения, так и защита. Гособвинитель счел наказание слишком мягким, а адвокат обвиняемого настаивал на полном оправдании своего подзащитного. В суде также выступили чиновники, ранее подозреваемые в получении взяток и оправданные: начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства Дмитрий Бровко и замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов.
В январе Алексей Богомолов был признан виновным в двух эпизодах причинения ущерба муниципалитету (пункт «б» статьи 165 УК РФ) при получении земельных участков в Кургане. Ущерб, по данным обвинения, составил более 20,5 млн рублей. Вина предпринимателя в даче взяток чиновникам осталась недоказанной. Также оправданы чиновники, которые фигурировали в уголовном деле, — замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства Дмитрий Бровко и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства городского департамента архитектуры Светлана Ковешникова.
Напомним, чиновники были задержаны после возбуждения уголовного дела и ареста Богомолова, тогда же в мэрии прошли обыски. Алексей Богомолов провел в СИЗО почти год, затем был отпущен под домашний арест. За это время его бизнес серьезно пострадал.