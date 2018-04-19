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Главные новости Тюменской области
21:38  19 апреля 2018 3

Главный человек Тюменской области обнародовал свои доходы

Заседание Тюменской областной думы. Тюмень, якушев владимир
Среднемесячный доход губернатора Владимира Якушева составляет около 1 миллиона рублейФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев раскрыл свои доходы за 2017 год. Согласно декларации, опубликованной в четверг, 19 апреля, глава региона заработал за год 11 миллионов 264 тысячи рублей. Это на 88 тысяч больше, чем в позапрошлом году. Тогда Якушев задекларировал 11 млн 176 тыс. рублей.

В собственности губернатора фигурируют все тот же земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом в 472 квадратных метра. Автомобиля у Владимира Якушева нет. Супруга главы Тюменской области задекларировала в 2017 году доход в 624 тысячи 95 рублей, а также автомобиль Audi A4. За 2016 год доход жены Якушева был на 9 миллионов 750 тысяч рублей больше, однако он был получен от реализации наследства.

Доход несовершеннолетнего ребенка губернатора составил 12 тысяч 800 рублей. Указано, что это стипендия и денежный приз победителя на региональном этапе всероссийской олимпиады.

Эльдар Булатов
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