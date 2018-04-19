Главный человек Тюменской области обнародовал свои доходы

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев раскрыл свои доходы за 2017 год. Согласно декларации, опубликованной в четверг, 19 апреля, глава региона заработал за год 11 миллионов 264 тысячи рублей. Это на 88 тысяч больше, чем в позапрошлом году. Тогда Якушев задекларировал 11 млн 176 тыс. рублей.
В собственности губернатора фигурируют все тот же земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом в 472 квадратных метра. Автомобиля у Владимира Якушева нет. Супруга главы Тюменской области задекларировала в 2017 году доход в 624 тысячи 95 рублей, а также автомобиль Audi A4. За 2016 год доход жены Якушева был на 9 миллионов 750 тысяч рублей больше, однако он был получен от реализации наследства.
Доход несовершеннолетнего ребенка губернатора составил 12 тысяч 800 рублей. Указано, что это стипендия и денежный приз победителя на региональном этапе всероссийской олимпиады.