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20 апреля 2018
Главные новости 
09:14  20 апреля 2018 0

«Ростех» придумал схему спасения курганского завода-банкрота, производящего БМП

Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, концерн тракторные заводы, курганский машиностроительный завод
Проблемный концерн с долгами в 100 миллиардов спасет частный инвесторФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководство «Ростеха» нашло частного инвестора для концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), в состав которого входит Курганмашзавод. По плану госкорпорации, проблемные предприятия возьмет под контроль холдинг «Транскомпонент»: за символическую цену ему будут проданы акции концерна-банкрота.

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По данным «Коммерсанта», новый инвестор выкупит у «Внешэкономбанка» долги «Тракторных заводов», после чего реструктуризирует их, а также решит вопрос с дефицитом оборотных средств. Общие долги КТЗ оцениваются в 100 миллиардов рублей. Также известно, что в состав «Транскомпонета» входит около 20 машиностроительных компаний, а совет директоров холдинга возглавляет бывший топ-менеджер «Трансмашхолдинга» Александр Носков.

Фактическим держателем акций КТЗ будет новое дочернее предприятие «Транскомпонента», 33% акций которого получат «Высокоточные комплексы», входящие в структуры «Ростеха». Функции и контракты Курганмашзавода перейдут Тульскому конструкторскому бюро приборостроения — предприятию «Ростеха», разрабатывающему комплексы «Панцирь-С1». Известно, что тульское предприятие уже сотрудничает с КМЗ. Производство и персонал предприятий КМЗ в Кургане и Волгограде будут формально переподчинены «дочке» Ростеха. Эту схему организации работы поддержали Минобороны и коллегия ВПК.

Сергей Макеев
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