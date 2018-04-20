«Ростех» придумал схему спасения курганского завода-банкрота, производящего БМП

Руководство «Ростеха» нашло частного инвестора для концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), в состав которого входит Курганмашзавод. По плану госкорпорации, проблемные предприятия возьмет под контроль холдинг «Транскомпонент»: за символическую цену ему будут проданы акции концерна-банкрота.
По данным «Коммерсанта», новый инвестор выкупит у «Внешэкономбанка» долги «Тракторных заводов», после чего реструктуризирует их, а также решит вопрос с дефицитом оборотных средств. Общие долги КТЗ оцениваются в 100 миллиардов рублей. Также известно, что в состав «Транскомпонета» входит около 20 машиностроительных компаний, а совет директоров холдинга возглавляет бывший топ-менеджер «Трансмашхолдинга» Александр Носков.
Фактическим держателем акций КТЗ будет новое дочернее предприятие «Транскомпонента», 33% акций которого получат «Высокоточные комплексы», входящие в структуры «Ростеха». Функции и контракты Курганмашзавода перейдут Тульскому конструкторскому бюро приборостроения — предприятию «Ростеха», разрабатывающему комплексы «Панцирь-С1». Известно, что тульское предприятие уже сотрудничает с КМЗ. Производство и персонал предприятий КМЗ в Кургане и Волгограде будут формально переподчинены «дочке» Ростеха. Эту схему организации работы поддержали Минобороны и коллегия ВПК.