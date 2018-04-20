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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:50  20 апреля 2018 0

В России создали растительное масло «Новичок». «Ждем гречку». ФОТО, ВИДЕО

Провокационный продукт пока не поступил в продажуФОТО: Twitter
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Предприниматель из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил растительное масло «Новичок», решив заработать на международном скандале вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Этикетки бутылок украшены грозной аббревиатурой КГБ.

По словам бизнесмена, создать продукт он решил после того, как регулярно встречал название отравляющего вещества в новостных сюжетах. На этикетке «Новичка» помимо отсылки к советским спецслужбам можно найти ироничную надпись «продукты для долгой жизни». Теперь Якушев рассчитывает, что экологически чистый продукт сможет получить одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.

Новость о создании масла с провокационным названием вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Часть россиян обвинила бизнесмена в плохом чувстве юмора, другие посоветовали Якушеву производить горячительные напитки «Новичок». «Была бы водочка — каждый второй тост звучал бы ну что, отравимся?», «Стебаться, так по-полной! Жду еще гречку. И пусть пуканы дегенератов-либерастов рвутся от напора!», «Был бы новичок — Скрипали найдутся», «М — маркетинг», «Размазывают информационный хайп», «Масло под маркой нервно-паралитического яда? Никогда не куплю», — пишут пользователи Twitter.

Напомним, что по версии британский властей экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, известным в СССР как «Новичок». Российский представитель в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) позже заявил, что разработка смертоносного вещества велась и в США, где «Новичок» был запатентован в качестве химоружия.

Сергей Макеев
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