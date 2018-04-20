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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
11:24  20 апреля 2018 0

В югорском УМВД продолжаются громкие отставки. Еще один влиятельный силовик покинул ведомство

Ханты-Мансийск. Чиновники, романица василий
Подчиненные Романицы один за другим теряют должностиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Управлении МВД по ХМАО-Югре очередная крупная отставка. Начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Валерий Нусс уходит с должности. Об этом 20 апреля «URA.RU» сообщили сразу два источника в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, отставка Нусса связана с громким коррупционным скандалом в системе УМВД ХМАО. Напомним, силовики задержали главу ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина, его подозревают в получении взяток и покровительстве незаконному бизнесу.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердить или опровергнуть информацию источников не смогли. «Я сейчас нахожусь в командировке и не владею такой информацией. Перезвоните в понедельник», — сообщил исполняющий обязанности главы пресс-службы Андрей Воронцов.

Это не первая громкая отставка в управлении за последний месяц. В апреле этого года Сергей Фисенко, заместитель главного полицейского Югры Василия Романицы, также ушел в отставку.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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