В Управлении МВД по ХМАО-Югре очередная крупная отставка. Начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Валерий Нусс уходит с должности. Об этом 20 апреля «URA.RU» сообщили сразу два источника в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника, отставка Нусса связана с громким коррупционным скандалом в системе УМВД ХМАО. Напомним, силовики задержали главу ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина, его подозревают в получении взяток и покровительстве незаконному бизнесу.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердить или опровергнуть информацию источников не смогли. «Я сейчас нахожусь в командировке и не владею такой информацией. Перезвоните в понедельник», — сообщил исполняющий обязанности главы пресс-службы Андрей Воронцов.
Это не первая громкая отставка в управлении за последний месяц. В апреле этого года Сергей Фисенко, заместитель главного полицейского Югры Василия Романицы, также ушел в отставку.