«Райффайзенбанк» перестал работать по всей России

13:09 20 апреля 2018 0

Не работают даже банкоматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром в пятницу, 20 апреля, сервисы «Райффайзенбанка» по всей стране перестали работать. Клиенты кредитного учреждения столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения и сайта банка. Кроме того, перестали функционировать банкоматы. Специалисты обещают устранить проблемы в ближайшее время.

«Уважаемые клиенты! Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны. Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем», — сообщили на сайте «Райффайзенбанка». Кроме того, сотрудники учреждения принесли свои извинения за неудобства.

«Утром заходил в мобильное приложение, оно оказалось неработающим, позже хотел картой расплатиться в магазине, но и она не работала», — сообщил пользователь из Екатеринбурга. «Не смог расплатиться картой в такси, наличности не было, что делать, не знаю», — рассказал в сети клиент банка из Перми. В Тюмени пользователи сообщали, что не смогли обналичить деньги с карты через банкомат. Такие же проблемы испытывали клиенты «Райффайзенбанка» на Южном Урале.

Ранее «Райффайзенбанк» попал в сотню самых надежных банков, оказавшись на 13-м месте. Рейтинг составляли эксперты журнала Forbes. Кроме того, в этот список вошли семь уральских банков.