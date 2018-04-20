Жертва медицинской реформы Прикамья выиграла суд и получит деньги

Одна из уволенных санитарок выиграла суд в Соликамске. Как стало известно «URA.RU», женщина не только вернется на работу в прежней должности, но и получит внушительную компенсацию.
В конце февраля пять бывших сотрудниц детского санатория для больных туберкулезом «Росинка» (находится в Соликамске) обратились в суд (другие четыре иска еще рассматриваются). Дело в том, что в учреждении работали 22 санитарки. Руководство перевело 17 из них на ставки уборщиков служебных помещений со значительным понижением зарплаты. Пять женщин отказались принять новые условия и были уволены. Обучать на медицинских сестер их не стали.
Министерство здравоохранения при этом поясняло, что ставки санитарок сокращают и в других медучреждениях. Цель — разграничить функции по уборке помещений и по уходу за больными: пациентов должен обслуживать квалифицированный персонал. Всем бывшим санитаркам предлагают открытые ставки (в том числе уборщиц). Однако общественники выразили уверенность, что минздрав сокращает санитарок для фиктивного исполнения «майских указов» президента — уборщицы не относятся к медицинскому персоналу, поэтому указы не требуют повышать им зарплату.
Санитарки пошли в суд при поддержке движения «Здоровье нации». Лидер организации Дмитрий Омутных рассказал «URA.RU», что изначально прокуратура занимала неоднозначную позицию, к тому же минздрав направил письмо с одобрением сокращения санитарок. Однако в итоге прокуратура полностью поддержала истицу. Суд принял решение восстановить женщину на работе. Кроме того, санитарка получит внушительную компенсацию — 25 тысяч рублей, это средний заработок за вынужденный прогул, и 15 тысяч за моральный вред.
«Это судебное решение подтверждает незаконность действий минздрава и фиктивность исполнения президентских указов», — добавил общественник. Судебное решение стало прецедентом — подобные сокращения проходили во многих медицинских организациях в разных регионах. Главный врач «Росинки» Анна Пономарева сообщила лишь, что женщина уже вернулась на работу. В минздраве обещали прокомментировать итоги разбирательства позднее.