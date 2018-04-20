16:27 20 апреля 2018 1

Коллектив «Пельменей» не смог доказать вину Нетиевского Фото: Василий Гришин © URA.RU

Коллектив «Уральских пельменей» проиграл суд против бывшего руководителя шоу Сергея Нетиевского. Артисты требовали от шоумена выплатить около 40 миллионов рублей. Но Свердловский арбитраж 20 апреля полностью отказал им в иске, что следует из данных электронной картотеки дел.

Информацию о выигранном деле «URA.RU» подтвердил сам Нетиевский. «В суде мы представили доказательства того, что деньги — 39 с лишним миллионов — были потрачены на организацию 21 концерта с 2012 по 2015 годы», — отметил он.

Заявление против Нетиевского еще в декабре 2017 года подали Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов, Сергей Калугин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Дмитрий Брекоткин. Через суд они потребовали признать недействительным договор между ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» и Нетиевским. А также призвали его вернуть выплаченное по договору вознаграждение — 28,3 млн рублей. Затем артисты ходатайствовали об увеличении суммы до 39,6 млн рублей.

Это уже не первое судебное дело, которое Нетиевский выиграл у своих бывших коллег. Ранее он отсудил у коллектива права на старые выпуски юмористического шоу.