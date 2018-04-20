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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
20:48  20 апреля 2018 0

У жительницы Ямала в аэропорту похитили часы за миллион рублей

Городской аэропорт. Курган, аэропорт курган, система безопасности, лента сканирования багажа, досмотр вещей, проверка пасажиров
Брендовые часы пропали после прохождения рамки безопасностиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Салехарда при прохождении предполетного досмотра в аэропорту Пулково лишилась швейцарских часов стоимостью 900 тысяч рублей. О пропаже она заявила в полицию. По подозрению в краже задержан житель Санкт-Петербурга.

«Работник автомобильной компании во время прохождения предполетного досмотра обратил внимание на часы, оставленные в ящике для вещей. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил их и проследовал на посадку», — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Петербуржец летал на родину в Ставрополье. Через 10 дней он снова оказался в аэропорту, где был опознан и задержан сотрудниками полиции. При этом было установлено, что украденные часы он подарил жене. В настоящее время в отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Игорь Чукреев
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