22:10 20 апреля 2018 0

Юра Исаев стал первым в России подростком с открытым ВИЧ-статусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый в России подросток, публично заявивший о том, что у него ВИЧ-инфекция, — 17-летний Юрий Исаев из Екатеринбурга — был удостоен чести выступить на церемонии закрытия международной конференции по борьбе с ВИЧ/СПИДом EECAAC-2018, прошедшей на этой неделе в Москве. Юра выступил с небольшой речью, в которой рассказал о том, что подвигло его раскрыть свой ВИЧ-статус, а также что надо делать, чтобы остановить эпидемию.

«Я принял это решение после слета ВИЧ-положительных подростков, на котором мы рассказывали друг другу о том, когда мы кому-либо говорили о своем ВИЧ-статусе, — рассказал парень. — И меня очень сильно тронула история одной девочки: у нее умерли родители и ее захотели удочерить дядя с тетей. После того, как они узнали, что у нее ВИЧ-инфекция, они отказались от нее и привели ее обратно в детдом. Для меня это было просто шоком, что такое происходит. Для себя я решил, что буду представлять подростков и показывать на собственном примере, что сейчас уже улучшается этот момент открытия ВИЧ-статуса, но все равно есть некомпетентные люди в этом вопросе».

В какой-то момент Юра прервался, пояснив, что волнуется, но аудитория поддержала его аплодисментами. «У ВИЧ-инфицированных подростков тема ВИЧ остается основной проблемой в их жизни, — продолжил Исаев. — Чтобы исправить это, нам нужно проводить больше тренингов и групп взаимопомощи, проводить профилактические уроки — чаще, чем они есть сейчас. И нам нужна поддержка государства, чтобы осуществлять все это. Часто говорят, что поддержки — это наше будущее, я не соглашусь с этим: подростки — это наше настоящее. И не нужно откладывать важные темы на потом. Нужно действовать прямо сейчас».

Юра Исаев был не единственным представителем молодежи на церемонии закрытии форума EECAAC-2018 — от лица ВИЧ-инфицированных подростков выступила 18-летняя Злата из Санкт-Петербурга. Девушка шокировала аудиторию своей откровенной историей и честным мнением о том, как обстоит дело с профилактикой ВИЧ.

18-летняя Злата из Питера рассказала, как эпидемия ВИЧ настигаете подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Когда я начала заниматься сексом (это произошло в 13 лет), мне не говорили в школе, что нужно предохраняться, я понятия не имела, что в России есть какая-то эпидемия ВИЧ-инфекции и что это может меня коснуться. У меня не было доступа к презервативам, у меня не было просто на них денег. И я не одна такая: только в 2016 году 25 тысяч молодых были заражены ВИЧ-инфекцией — это ужасающие цифры, это жутко».

По словам девушки, сегодня проблема по-прежнему никак не решается: «Я надеюсь, что резолюция, принятая сегодня — не бумажка, принятая в никуда, она не останется пылиться на полках истории, а станет планом действия, которого мы будем придерживаться. Я надеюсь, что мы начнем заниматься половым просвещением детей, потому что я не хочу, чтобы подростки, как я, заражались ВИЧ-инфекцией просто по незнанию. Нужно решать проблему прямо сейчас. Желательно — вчера».

Подросткам ответил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, вспомнив самого первого больного ВИЧ в России, которого он лично наблюдал: «Когда мы только заговорили о ВИЧ-инфекции, тогда действительно было: „давайте изолировать, создавать резервации“. Сегодня, конечно, есть и дискриминация, и стигма, но (самоунижение людей с ВИЧ — прим. ред), но она уже совсем другая. Сегодня мы говорим о полной социализации, ВИЧ-инфицированных: они могут учиться, работать, создавать семьи, жить столько, сколько живут другие люди. И не надо говорить: „Мне всю жизнь жить с этим“ — я уверен, что придет то время, когда появятся эффективные препараты, которые будут излечивать, и появится наконец вакцина».