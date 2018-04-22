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22 апреля 2018
21 апреля 2018
06:54  22 апреля 2018 0

Участник группы Дятлова вырезал на себе тайное послание перед гибелью. ФОТО

Татуировки Семена Золотарева могут таить разгадку гибели группы Дятлова, считает исследовательФото: фотографии участников похода
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Уральский исследователь Валентин Дегтерев, который плотно занимается изучением тайны гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году, изучил материалы вскрытия трупа самого старшего из них — Семена Золотарева. Особое внимание привлекли его татуировки, которые тот якобы нанес перед самой смертью, чтобы указать на убийц туристов.

Как говорится в материалах вскрытия, на правом предплечье Золотарева, как отмечает исследователь, есть татуировка с изображением «свеклы и буквы С», на левом — «Г.С», «ДАЕРММУАЗУАЯ» и буквы «Г+С+П = Д». Поскольку турист являлся ветераном Великой Отечественной войны и, вероятно, входил в контрразведывательную организацию СМЕРШ, он обладал основами шифрования, поэтому именно в такой форме и решил оставить «послание» на своем теле.

Татуировки были вырезаны чем-то острым и обведены химическим карандашом незадолго до смерти, считает исследователь
Фото: снимки из материалов вскрытия тела Семена Золотарева

Татуировки, как подчеркнул Дегтерев, сделаны химическим карандашом по свежему порезу [ножом или краем острого камня], поскольку турист, вероятно, боялся, что бумага не сохранится в снегу. В свое время, по мнению исследователя, Золотарев мог контактировать с Григорием Семеновичем Ортюковым, бывшим начальником военной кафедры УПИ.

Если так, это объясняет буквы «Г+С+П = Д», которые можно расшифровать как «Григорий+Семенович+Полковник=Донесение», а «Г.С» и «ДАЕРММУАЗУАЯ» как «Григорий Семенович: „удар, замерз, я умер“» (если поставить буквы аббревиатуры в другом порядке).

«Таким образом Золотарев умер от того, что замерз после какого-то удара. О чем подробно сообщил своему куратору из военной кафедры УПИ. Судя по всему шифровка до адресата так и не дошла», — отметил исследователь. Что касается «свеклы», это рисунок родового знака манси. Умирающий турист вырезал на себе этот символ, чтобы указать, кто с ними встречался в последний раз, считает Дегтерев.

Исследователь нашел сходство символов манси с татуировками на теле туриста
Фото: Валентин Дегтерев

Группа Дятлова состояла из туристов-лыжников туристического клуба Уральского политехнического института (УПИ), руководителем которого был студент 5-го курса Игорь Дятлов. Предположительно, молодые лыжники погибли в ночь на 2 февраля в горах на Северном Урале, поблизости от перевала, который позже назвали именем Дятлова. Причины смерти до сих пор неизвестны.

Сергей Демин
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