07:38 23 апреля 2018 2

В линейку входят четыре модели: лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус

Президент России Владимир Путин может прибыть на инаугурацию, которая состоится 7 мая, на новом автомобиле — из широко разрекламированного и в то же время глубоко засекреченного проекта «Кортеж». По словам тех, кто имеет непосредственное отношение к новинкам отечественного автопрома, машины этой линейки целиком и полностью российские, начиная от дизайн-проекта и заканчивая сборкой.

Что представляют собой автомобили проекта «Кортеж», попробовали разобраться журналисты РЕН-ТВ. В линейку входят четыре модели: лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус. Они могут развивать максимальную скорость до 250 километров в час и разгоняться до сотни за семь секунд. Машины оснащены тремя видами турбомоторов, в том числе V12 мощностью от 600 до 800 лошадиных сил, и девятиступенчатой полноприводной трансмиссией. Вес седана и внедорожника составит около трех тонн, вес лимузина — около шести тонн.

Во внешнем виде автомобилей «Кортежа» эксперты заметили сходство с британскими люксовыми марками. Но победитель конкурса «Автомобиль для президента» Ярослав Яковлев, что в первую очередь руководствовался главным требованием — безопасностью. Отсюда появилось заднее окно в виде бойницы — практически целиком скопированное с окошек Псковского кремля. В конечной версии его расширили. Президентский лимузин украсили двуглавым орлом. Отделка салона — белая кожа и полированное дерево. В машине, кроме водителя и охранников, свободно поместятся еще четыре человека.

Видео: РЕН-ТВ

Проект «Кортеж» реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года. Разработчики — Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, напоминает «Федеральное агентство новостей». В России последним президентом, передвигавшимся на отечественном автомобиле — советском ЗИЛе — был Борис Ельцин. Сейчас машины из правительственного гаража, как правило, находятся в частных коллекциях.

Что касается автомобилей проекта «Кортеж», то министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже заявил, что они поступят в продажу с 2019 года. Ранее в Сети появилось объявление о продаже бронированного Mercedes-Benz Pullman 2003 года выпуска. Отмечается, что она якобы принадлежала Путину, однако машина лишь находилась некоторое время в гараже управления делами президента.