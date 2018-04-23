11:44 23 апреля 2018 1

Основная интрига — побоится ли суд создать прецедент? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской областном суде состоится рассмотрение апелляции по делу Юлии Савиновских — жительницы Екатеринбурга, у которой после операцию по удалению груди отобрали двух приемных детей. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Савиновских Алексей Бушмаков. «Мы идем с надеждой, что Свердловский областной суд отменит решение Орджоникидзевского суда», — заявил он.

Надеться есть на что: недавно в деле Савиновских появилась психолого-психиатрическая экспертиза, проведение которой инициировал Следственный комитет. «В этой экспертизе тот диагноз, на который ссылался суд [первой инстанции], не подтвердился, — говорит Бушмаков. — Правда, судья рассуждал: неважно, есть ли диагноз — важно, что она хотела стать мужчиной, и тогда ее семья — гомосексуальная. Куда мы приедем со всем этим багажом — я не знаю. Тема неоднозначная, таких дел суды еще не рассматривали. Побоится ли наш суд создать прецедент или не побоится — вот основная интрига предстоящего заседания».

При этом, по словам Бушмакова, ему не верится, что сразу два решения будут отменены. «Мы надеемся, что суд примет во внимание экспертизу, но держим за спиной запасные варианты. У нас все готовы, чтобы идти дальше. Сначала мы должны исчерпать все инстанции в России — дойти до Верховного суда, а затем готовы пойти в Европейский суд по правам человека», — рассказал «URA.RU» адвокат Бушмаков. Заседание апелляционной инстанции назначено на 15 мая в 16.20.

«URA.RU» подробно освещало историю Юлии Савиновских: в августе 2017 года органы опеки отобрали у нее двух приемных сыновей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Также против нее сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. Судьба семьи приковала внимание российских и зарубежных СМИ, в ее защиту выступили многие известные люди, в том числе российские звезды и депутаты.

Однако система оказалась сильнее: 26 августа Орджоникидзевский суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми. Свердловский облсуд, рассмотрев дело в апелляции, отправил его на новое рассмотрение, и 5 февраля было озвучено новое решение: суд постановил не возвращать приемных детей в семью Юлии Савиновских. Ее адвокат опубликовал в соцсетях фрагменты судебного решения, исходя из которых суд признает Юлию мужчиной, а ее брак — однополым.