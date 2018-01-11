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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Свердловской области
08:11  11 января 2018 3

«Мать без груди» из Екатеринбурга и ее муж дали Собчак откровенное интервью. «Мальчиком я не готов ее принять». ВИДЕО

Супруги поделились своими мыслями в студии СобчакФото: скрин видео YouTube

Екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди отобрали двух приемных детей, с мужем Евгением посетила студию Ксении Собчак и рассказала о своей личной жизни. Женщина поведала о своем сексуальном самоопределении, а ее супруг — о своем отношении к этому.

На вопрос телеведущей о том, в какой момент Савиновских ощутила себя трансгендером, Юлия не дала точного ответа. «Это сложный вопрос. Сейчас, наверное, на такие темы я не могу себе позволить [говорить — прим. ред]. Это просто небезопасно для меня, для моей жизни. Мой блог никак не пересекался с моей жизнью реальной. То, что я сейчас пытаюсь доказать в суде — моя личная жизнь и обязанность опекуна никак не пересекаются абсолютно», — пояснила «мать без груди».

Евгений также не отличился конкретикой. «Я думал об этом долго, сам начал читать про разных людей, не только про трансгендеров. И понял, что ничего это не изменит, я люблю ее, его. Ничего не изменится точно! Юля мне говорила — даже если такое произойдет, она будет для меня девочкой. Но мальчиком я, наверное, не готов ее принять», — запутанно ответил он на вопрос Собчак о том, как отнесется к возможной смене пола его жены.

Также супруги рассказали, как они оформляли опекунство над детьми и как органы опеки забирали малышей. В конце беседы Собчак сообщила зрителям, что будет и дальше следить за делом екатеринбурженки и постарается ей помочь, пояснив, что рассчитывать на «какой-то позитивный исход дела в нашей стране очень тяжело».

Ранее Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента России, встречалась с Юлией Савиновских в Екатеринбурге. Телеведущая дала ей обещание помощь с юристами и огласить проблему на федеральном уровне, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
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