{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:22  23 апреля 2018 2

Вернувшийся с войны в Сирии авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на четырехлетний ремонт

Крейсер был введен в эксплуатацию еще во времена СССРФото: пресс-служба Министерства обороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Контракт на ремонт российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подписан. Как заверяют на предприятии, уже начаты необходимые работы.

«Дочернее общество ОСК АО «Центр судоремонта «Звездочка» приступило к его выполнению», — цитирует телеканал RT комментарий пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по поводу заключения контракта. Ожидается, что в строй боевой корабль вернется не раньше 2021 года.

«Адмирал Кузнецов» является сегодня единственным авианосцем в российском флоте. Тяжелый авианесущий крейсер был построен еще в 1985 году и введен эксплуатацию в 1991-м, еще во времена СССР, напоминает «Национальная служба новостей».

О грядущем ремонте авианесущего крейсера стало известно осенью 2017 года. При этом изначально заявлялось, что стоимость работ составит 50 миллиардов рублей, но затем смета была занижена вдвое. О необходимости ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова» в Минобороне заговорили после вывода крейсера из боевой операции в Сирии. В зоне боев с него стартовали, в частности, истребители Су-33, наносившие удары по боевикам.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров