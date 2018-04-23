Вернувшийся с войны в Сирии авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на четырехлетний ремонт

Контракт на ремонт российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подписан. Как заверяют на предприятии, уже начаты необходимые работы.
«Дочернее общество ОСК АО «Центр судоремонта «Звездочка» приступило к его выполнению», — цитирует телеканал RT комментарий пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по поводу заключения контракта. Ожидается, что в строй боевой корабль вернется не раньше 2021 года.
«Адмирал Кузнецов» является сегодня единственным авианосцем в российском флоте. Тяжелый авианесущий крейсер был построен еще в 1985 году и введен эксплуатацию в 1991-м, еще во времена СССР, напоминает «Национальная служба новостей».
О грядущем ремонте авианесущего крейсера стало известно осенью 2017 года. При этом изначально заявлялось, что стоимость работ составит 50 миллиардов рублей, но затем смета была занижена вдвое. О необходимости ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова» в Минобороне заговорили после вывода крейсера из боевой операции в Сирии. В зоне боев с него стартовали, в частности, истребители Су-33, наносившие удары по боевикам.