{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
19 апреля 2018
17:18  23 апреля 2018 0

Пермские санитарки, которых перевели в уборщицы, доказали незаконность своих увольнений

Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, медсестра, медик, прививка, шприц, медицина, врач, вакцинация
На севере Прикамья медики объявили войну реформе здравоохранения и одержали победуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске уже три санитарки, которых «упразднили» в рамках медицинской реформы, выиграли суд. Как удалось выяснить «URA.RU», женщины не только вернутся на прежнюю работу, но и получат значительные компенсации.

На прошлой неделе случился прецедент — 19 апреля бывшая сотрудница детского санатория для больных туберкулезом «Росинка» выиграла суд. Руководство медучреждения приняло ее обратно на работу и теперь должно выплатить компенсацию — 15 тысяч рублей за моральный вред и 25 тысяч — за вынужденный прогул. Следом соликамский суд принял аналогичное решение — там женщина тоже вернулась на работу, получит компенсацию 22 тысяч рублей. А в понедельник, 23 апреля, выиграла третья санитарка. Она получит компенсацию в 25 тысяч.

Новость по теме
Пермский министр ответит за санитарок перед атаковавшим его президентским движением

Пять бывших сотрудниц «Росинки» (находится в Соликамске) при поддержке движения «Здоровье нации» обратились в суд в конце февраля (два иска еще рассматриваются). Дело в том, что в учреждении работали 22 санитарки. Руководство перевело 17 из них на ставки уборщиков служебных помещений со значительным понижением зарплаты. Пять женщин отказались принять новые условия и были уволены. Им не предложили обучиться на медсестер. А лидер «Здоровья нации» Дмитрий Омутных выразил уверенность, что женщин сократили ради фиктивного исполнения «майских указов» президента: медперсоналу необходимо повышать зарплату, а уборщицы в эту категорию не входят.

Регина Кудымова (она как раз выиграла суд несколько часов назад) рассказала, что является матерью троих детей (причем на момент увольнения младшему не исполнилось трех лет). А одну из ее коллег уволили, не позволив доработать два месяца до пенсии. «Решение суда логично — мы доказали, что были грубо нарушены права и медработников, и детей-пациентов, за которыми теперь приходится присматривать уборщицам. А ведь мы обращались в различные инстанции, сообщали о незаконности сокращений, но в итоге защитил нас только суд. В санатории раздут штат административного-управленческого персонала, а санитарки почему-то оказались не нужны», — отметила собеседница.

В пресс-службе минздрава сообщили, что пока не получили судебные решения — итоги разбирательств прокомментируют позднее. Ранее минздрав пояснял, что ставки санитарок сокращают и в других медучреждениях. Цель — разграничить функции по уборке помещений и по уходу за больными: пациентов должен обслуживать квалифицированный персонал — медсестры. Всем бывшим санитаркам предлагают открытые ставки (в том числе уборщиц). Подобные увольнения санитарок происходили и в других регионах. Каким образом женщин возвращают на рабочие места, которые в «Росинке» сокращены, пока непонятно.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров