Пермские санитарки, которых перевели в уборщицы, доказали незаконность своих увольнений

17:18 23 апреля 2018 0

На севере Прикамья медики объявили войну реформе здравоохранения и одержали победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске уже три санитарки, которых «упразднили» в рамках медицинской реформы, выиграли суд. Как удалось выяснить «URA.RU», женщины не только вернутся на прежнюю работу, но и получат значительные компенсации.

На прошлой неделе случился прецедент — 19 апреля бывшая сотрудница детского санатория для больных туберкулезом «Росинка» выиграла суд. Руководство медучреждения приняло ее обратно на работу и теперь должно выплатить компенсацию — 15 тысяч рублей за моральный вред и 25 тысяч — за вынужденный прогул. Следом соликамский суд принял аналогичное решение — там женщина тоже вернулась на работу, получит компенсацию 22 тысяч рублей. А в понедельник, 23 апреля, выиграла третья санитарка. Она получит компенсацию в 25 тысяч.

Пять бывших сотрудниц «Росинки» (находится в Соликамске) при поддержке движения «Здоровье нации» обратились в суд в конце февраля (два иска еще рассматриваются). Дело в том, что в учреждении работали 22 санитарки. Руководство перевело 17 из них на ставки уборщиков служебных помещений со значительным понижением зарплаты. Пять женщин отказались принять новые условия и были уволены. Им не предложили обучиться на медсестер. А лидер «Здоровья нации» Дмитрий Омутных выразил уверенность, что женщин сократили ради фиктивного исполнения «майских указов» президента: медперсоналу необходимо повышать зарплату, а уборщицы в эту категорию не входят.

Регина Кудымова (она как раз выиграла суд несколько часов назад) рассказала, что является матерью троих детей (причем на момент увольнения младшему не исполнилось трех лет). А одну из ее коллег уволили, не позволив доработать два месяца до пенсии. «Решение суда логично — мы доказали, что были грубо нарушены права и медработников, и детей-пациентов, за которыми теперь приходится присматривать уборщицам. А ведь мы обращались в различные инстанции, сообщали о незаконности сокращений, но в итоге защитил нас только суд. В санатории раздут штат административного-управленческого персонала, а санитарки почему-то оказались не нужны», — отметила собеседница.

В пресс-службе минздрава сообщили, что пока не получили судебные решения — итоги разбирательств прокомментируют позднее. Ранее минздрав пояснял, что ставки санитарок сокращают и в других медучреждениях. Цель — разграничить функции по уборке помещений и по уходу за больными: пациентов должен обслуживать квалифицированный персонал — медсестры. Всем бывшим санитаркам предлагают открытые ставки (в том числе уборщиц). Подобные увольнения санитарок происходили и в других регионах. Каким образом женщин возвращают на рабочие места, которые в «Росинке» сокращены, пока непонятно.