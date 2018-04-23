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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:20  23 апреля 2018 0

Пугачева и Галкин пострадали от московского урагана. «Жалко девочку». ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Звездная пара рассказала о потеряхФото: depositphotos.com © URA.RU
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Ураган унес жизни людей в Москве
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Телеведущий Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, рассказал о том, какой урон нанес их домовладению ураган, бушевавший в Москве в эти выходные. Знаменитая пара лишилась двухсотлетней обитательницы сада.

О последствиях урагана Галкин написал на своей странице в Instagram. На территории их замка в подмосковной деревне Грязи от порывов ветра рухнуло дерево. «У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор», — заявил Галкин, приложив фото упавшего дерева. При этом юморист пояснил, что опасности для семьи не было, а дерево уже убрали, забор в поместье восстановили.

Поклонники звездной четы живо отреагировали на новость. «Слава Богу, все живы!.. Кошмар, хоть заливай фундамент под каждое дерево укрепляющий… Ужас!.. Жуть!.. Ого, вот это кустик!.. Жалко девочку… Хорошо, что никого не зацепило», — написали фанаты.

Ураган-убийца прошел по Москве и окрестностям в субботу, 21 апреля. Во время разгула стихии порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Ураган повалил сотни деревьев, снес крыши домов. Пострадали более десяти человек, погибла школьница, которую придавило металлической конструкцией.

Наталья Михалева
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