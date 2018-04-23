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Главные новости Пермского края
20:51  23 апреля 2018 0

Суд подтвердил, что Арменка из «Реальных пацанов» обманывал чиновников

Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны». Пермь, бежанян армен
Бежанян проиграл суды в Осе и теперь будет отстаивать свою правоту в ПермиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Армен Бежанян (исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны») не сумел доказать, что невиновен в обмане чиновников — суд вообще не стал изучать аргументы артиста-бизнесмена. Об итогах разбирательств «URA.RU» рассказал сам актер.

Статья по теме
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»

В понедельник, 23 апреля, Осинский районный суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении местного бизнесмена и известного актера. В марте Бежаняна признали виновным в покушении на совершение преступления и наказали штрафом 100 тысяч рублей.

Суть обвинения в том, что у Бежаняна в аренде находились небольшие участки земли. Сроки договоров аренды продлили, потому что на земле были фундаменты будущих строений (летних домиков, бань). Однако строители внесли изменения в проект. Следствие и суд сочли, что Бежанян намеренно обманул администрацию Осинского района и причинил бюджету ущерб в 311 тысяч рублей.

«Повторного рассмотрения дела фактически не было, — говорит Армен Бежанян. — Суд не опросил свидетелей, документы не изучал. Заседание продлилось 15 минут. Впрочем, нас итог не удивил. Мы будет обжаловать и это решение уже в Пермском краевом суде. Виновным я себя, конечно же, не считаю».

Ранее Армен Бежанян дал большое интервью «URA.RU». В нем он рассказал, почему уголовное дело изначально было сомнительным, кто «донес» на актера-бизнесмена и кому выгодно выставить звезду «Реальных пацанов» преступником.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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