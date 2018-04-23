Суд подтвердил, что Арменка из «Реальных пацанов» обманывал чиновников

Армен Бежанян (исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны») не сумел доказать, что невиновен в обмане чиновников — суд вообще не стал изучать аргументы артиста-бизнесмена. Об итогах разбирательств «URA.RU» рассказал сам актер.
В понедельник, 23 апреля, Осинский районный суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении местного бизнесмена и известного актера. В марте Бежаняна признали виновным в покушении на совершение преступления и наказали штрафом 100 тысяч рублей.
Суть обвинения в том, что у Бежаняна в аренде находились небольшие участки земли. Сроки договоров аренды продлили, потому что на земле были фундаменты будущих строений (летних домиков, бань). Однако строители внесли изменения в проект. Следствие и суд сочли, что Бежанян намеренно обманул администрацию Осинского района и причинил бюджету ущерб в 311 тысяч рублей.
«Повторного рассмотрения дела фактически не было, — говорит Армен Бежанян. — Суд не опросил свидетелей, документы не изучал. Заседание продлилось 15 минут. Впрочем, нас итог не удивил. Мы будет обжаловать и это решение уже в Пермском краевом суде. Виновным я себя, конечно же, не считаю».
Ранее Армен Бежанян дал большое интервью «URA.RU». В нем он рассказал, почему уголовное дело изначально было сомнительным, кто «донес» на актера-бизнесмена и кому выгодно выставить звезду «Реальных пацанов» преступником.