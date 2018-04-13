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13 апреля 2018
13:34  13 апреля 2018 3

Уральский спасатель попросил Путина помочь коллеге из Кемерова, которого держат «в условиях для террористов и убийц». ВИДЕО

Долговых рассказал истинную причину гибели людейYouTube, скриншот с видео
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Бывший спасатель-авиадесантник Анатолий Долговых из Екатеринбурга записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил главу государства спасти своего коллегу, кемеровчанина Сергея Генина, которого обвиняют в преступной халатности. Якобы из-за него погибли не менее 37 человек при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Анатолий Долговых прокомментировал обвинение Генина. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Долговых заявил: «Нельзя бросать наших в беде!» В обращении к президенту России он пояснил, что гибель людей произошла из-за системной ошибки, а кемеровский пожарный сделал все возможное. «Это позор для нашего государства и для МЧС в частности! Человек, который спас несколько человеческих жизней и оказался на острие атаки… сидит в клетке как преступник! Профессионал, 20 лет отдавший пожарной охране, унижен, оторван от семьи и содержится в условиях, достойных террористов и убийц!» — заявил Долговых.

По словам Долговых, истинной причиной гибели людей является отсутствие рабочей системы пожаротушения, а с бедой, с которой встретились кемеровские пожарные, не справятся ни в одном российском городе. «И такие трагедии будут повторяться, потому что системные ошибки не решены, зато победные рапорты наверх и рассказы о „налоговых каникулах“ замыливают огромную гору проблем у спасателей и пожарных», — подчеркнул уральский спасатель.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело против кемеровского начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина. По версии следствия, он повел отряд по дальнему пути к кинотеатру в ТРЦ «Зимняя вишня», хотя очевидцы подсказывали короткую дорогу. Добравшись до четвертого этажа, спасатели нашли запертую дверь, они вернулись к начальной точке и только тогда поднялись к кинозалу, потеряв время. Генин говорил, что его звено шло за охранником. Всего при страшном пожаре в кемеровском торговом центре пострадали 79 человек, погибли 64, среди них 41 ребенок.

Иван Шестак
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