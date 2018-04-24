{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:44  24 апреля 2018 0

С задержанием на Украине «доверенного лица Путина» будет разбираться Совет Европы

Родные до сих пор не могут связаться с Еленой ОдноволФото: страница Facebook Елены Одновол
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ обратился в Совет Европы в связи с задержанием СБУ координатора движения «Волонтеры победы» в Крыму Елены Одновол. СПЧ просит Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль.

«По имеющимся сведениям, Елена обвиняется в государственной измене — в организации „подрывной деятельности“ и нанесении урона суверенитету Украины и ее территориальной целостности. Именно так украинские власти интерпретируют тот факт, что Елена является руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения „Волонтеры Победы“. …Вопреки положениям международного права и общепринятым нормам родственники и коллеги Елены Одновол до сих пор не имеют возможности с ней связаться. Они всерьез обеспокоены ее судьбой и обращаются к правозащитным организациям за помощью», — говорится в заявлении. Комиссара Совета Европы просят обратиться к украинским властям с требованием немедленно освободить Елену Одновол.

В свою очередь, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой и к международным организациям в связи с арестом Одновол. Она назвала «абсурдными» обвинения, выдвинутые в адрес Елены, а ее задержание «неправомочным». Действия украинских спецслужб в преддверии Дня Победы стали провокационной попыткой вычеркнуть из памяти украинского народа общий подвиг в Великой Отечественной войне, считает Москалькова. Она также просит содействовать скорейшему освобождению активистки, передает ТАСС.

Как уже сообщало «URA.RU», Елена Одновол была задержана СБУ во время поездки к родственникам на Украину. Генпрокурор страны Юрий Луценко уже успел заявить, что она является доверенным лицом президента Владимира Путина. «Волонтеры Победы» сейчас пикетируют посольство Украины в Москве и распространяют информацию об аресте в социальных медиа: все сообщения публикуются с хэштегом #ОсвободитеЛену, пишет «Ридус».

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров