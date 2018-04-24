С задержанием на Украине «доверенного лица Путина» будет разбираться Совет Европы

19:44 24 апреля 2018 0

Родные до сих пор не могут связаться с Еленой Одновол Фото: страница Facebook Елены Одновол

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ обратился в Совет Европы в связи с задержанием СБУ координатора движения «Волонтеры победы» в Крыму Елены Одновол. СПЧ просит Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль.

«По имеющимся сведениям, Елена обвиняется в государственной измене — в организации „подрывной деятельности“ и нанесении урона суверенитету Украины и ее территориальной целостности. Именно так украинские власти интерпретируют тот факт, что Елена является руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения „Волонтеры Победы“. …Вопреки положениям международного права и общепринятым нормам родственники и коллеги Елены Одновол до сих пор не имеют возможности с ней связаться. Они всерьез обеспокоены ее судьбой и обращаются к правозащитным организациям за помощью», — говорится в заявлении. Комиссара Совета Европы просят обратиться к украинским властям с требованием немедленно освободить Елену Одновол.

В свою очередь, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой и к международным организациям в связи с арестом Одновол. Она назвала «абсурдными» обвинения, выдвинутые в адрес Елены, а ее задержание «неправомочным». Действия украинских спецслужб в преддверии Дня Победы стали провокационной попыткой вычеркнуть из памяти украинского народа общий подвиг в Великой Отечественной войне, считает Москалькова. Она также просит содействовать скорейшему освобождению активистки, передает ТАСС.

Как уже сообщало «URA.RU», Елена Одновол была задержана СБУ во время поездки к родственникам на Украину. Генпрокурор страны Юрий Луценко уже успел заявить, что она является доверенным лицом президента Владимира Путина. «Волонтеры Победы» сейчас пикетируют посольство Украины в Москве и распространяют информацию об аресте в социальных медиа: все сообщения публикуются с хэштегом #ОсвободитеЛену, пишет «Ридус».