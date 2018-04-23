СПЧ готовит обращение в ООН из-за ареста в Латвии известного правозащитника

В Латвии арестовали местного правозащитника Александра Гапоненко, активиста Штаба защиты русских школ, отстаивающего право русскоязычного населения страны обучаться на родном языке. В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) расценили эти действия как акцию устрашения.
«Александра Гапоненко я знаю более десяти лет, он авторитетный правозащитник, защищающий права русских граждан, которых в Латвии около 40% населения. Его арест рассматриваю как политическую акцию, акцию устрашения и нейтрализации правозащитника, выступающего против закрытия в Латвии русских школ», — заявил член СПЧ Александр Брод. Он добавил, что в СПЧ готовят обращение в ООН и ОБСЕ в связи с инцидентом, передает ТАСС.
Ранее полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в противоправной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности государства. 21 апреля суд Видземского предместья Риги принял решение заключить под стражу задержанного правозащитника. Максимальное наказание по статье, которую вменяют Гапоненко, составляет до восьми лет лишения свободы. Как сообщал телеканал 360, активист за несколько дней до своего ареста предупреждал о готовящейся провокации со стороны США и на странице в Facebook описывал предполагаемый сценарий развития событий.