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25 апреля 2018
24 апреля 2018
07:54  25 апреля 2018 0

Звезда «Дома-2» поправилась до 143 кг. «Ужас, конечно!» ФОТО

Подписчики оценили изменения во внешности звезды телестройкиФото: страница Саши Черно в Instagram

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Чернявская, более известная под псевдонимом Саша Черно, удивила своих поклонником архивной фотографией. В своем Instagram-аккаунте девушка выложила снимок с собственным изображением до участия в знаменитой телестройке.

На фото Черно позирует в черном обтягивающем платье и сапожках в обычной типовой квартире. Пост участница «Дома-2» подписала коротко: «143 кг. А вы говорите, не похудела». Судя по всему, пост стал своеобразным ответом критикам пышных форм девушки, которые упрекают ее в лишних килограммах. Когда сделано фото и что помогло девушке сбросить вес — история утаивает.

Подписчики Instagram-аккаунта Черно заметили, что Александра сильно изменилась и стала выглядеть гораздо лучше, в сравнении с изображением на архивных кадрах: «Ужас конечно! Тётка 40 летняя прям! Саша, ты сейчас круть!»; «Ты тут как бабка старая выглядишь»; «20 килограмм она явно сбросила! Видно по животу и рукам!» Некоторые пользователи посчитали, что особой разницы в архивных и нынешних фотографиях нет: «Ничего не изменилось же»; «Ты просто тогда фотошопом не умела пользоваться»; «Я одна не вижу разницы?»

Напомним, что Саше Черно не впервой слышать критику в отношении своих форм. В одном из выпусков участница проекта Елена Хромина осудила девушку за то, что она слишком много ест и поэтому толстеет.

Павел Маркуш
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