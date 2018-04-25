Минздрав признал, что в Прикамье незаконно перевели санитарок в уборщицы

16:21 25 апреля 2018 0

Только пять женщин дошли до суда, а сколько всего санитарок остались без работы — неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство здравоохранения Прикамья согласилось с тем, что в Соликамске при переводе санитарок на ставки уборщиц незаконно уволили нескольких женщин. В ведомстве «URA.RU» сообщили, что выяснят, почему были нарушены права работников.

В санатории «Росинка» для больных туберкулезом детей всех санитарок перевели на ставки уборщиков служебных помещений. Из 22 сотрудниц пять отказались принять новые условия и в феврале обратились в суд. Бывших санитарок поддержало общественное движение «Здоровье нации», которое сочло, что сокращения прошли ради фиктивного исполнения «майских указов» президента: медперсоналу необходимо повышать зарплату, а уборщицы в эту категорию не входят.

Две санитарки выиграли суд. На этой неделе было принято решение в пользу третьей женщины (еще два иска будут рассмотрены в мае). Итоги разбирательств стали прецедентом, поскольку подобные сокращения проходили во многих медучреждениях в разных регионах. Теперь санитарок восстановили на работе. Кроме того, работодатель должен выплатить им компенсации (40, 25 и 22 тысячи рублей).

В пресс-службе минздрава объяснили, почему были проиграны суды: «Основанием для восстановления послужило нарушение прав работников при сокращении, а именно — работодателем не было запрошено мотивированное мнение профсоюзного комитета в отношении указанных работников». Сейчас министерство намерено выяснить, почему были нарушены правила. В то же время в ведомстве отмечают, что о тотальном и повсеместном сокращении санитарок речи не идет — каждое медучреждение предусматривает индивидуальный подход. В тех отделениях, где требуется постоянный уход за пациентом, количество ставок останется прежним. А сокращения проводятся с целью разграничить функции по уборке помещений и по уходу за больными — младшим медицинским персоналом могут быть только работники со специальной подготовкой, а санитарки в большинстве случаев занимаются исключительно уборкой и обработкой инструментов.