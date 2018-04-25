У губернатора Югры Комаровой тайная встреча в Кремле

17:30 25 апреля 2018 0

Наталья Комарова улетела в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова улетела в очередную таинственную поездку в Москву. Об этом 25 апреля «URA.RU» сообщил источник в аппарате губернатора ХМАО.

По словам собеседника, доподлинно неизвестно, что именно губернатор делает в столице РФ, но по одной из версий, у нее запланирована важная встреча с федеральными министрами в Кремле.

В югорском департаменте общественных и внешних связей информацию о поездке губернатора подтвердили, но отказались сообщить детали. «Губернатор Наталья Комарова, действительно, находится в рабочей поездке в Москве, но какие-либо публичные мероприятия в ее графике на эту дату отсутствуют», — говорится в сообщении депсвязей. Также в департаменте добавили, что 26 апреля Комарова посетит Новый Уренгой, где пройдет церемония награждения победителей конкурса «Славим человека труда», после чего отправится в Нефтеюганск. Детали поездки губернатора в правительстве ХМАО обещали прокомментировать позже.

Как ранее сообщало агентство, это уже вторая поездка Комаровой в Москву, подробности которой тщательно скрываются. В марте 2018 года глава региона практически неделю провела в Москве без каких-либо официальных и публичных мероприятий.