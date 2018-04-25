Зауральцы считают, что в России необходимо оказывать поддержку не только малообеспеченным и многодетным, но и социально благополучным семьям. С таким заявлением обратилась к единороссам жительница Катайска Наталья Беляева, принимавшая участие в работе одной из площадок общественной дискуссии «Единая Россия. Направление-2026».
«Мы всегда говорим о социальной помощи малообеспеченным гражданам и многодетным семьям, но не стоит забывать и о поддержке благополучных ячеек общества, — приводит слова Беляевой пресс-служба регионального отделения „Единой России“. — Никто не откажется от помощи государства». Женщина пояснила, что такие семьи чаще всего молчат, что им тяжело, но работают и стараются дать своей семье лучшее. Она считает, что их нужно не только поощрять, но и ставить в пример другим семьям.
«Бывает, что люди привыкают к социальной поддержке и буквально требуют ее, потому что по законодательству имеют на это право, а те, кто готов свернуть горы ради своей семьи, остаются без внимания», — добавила Беляева. В региональном отделении партии отмечают, что лучшие идеи, собранные на дискуссионных площадках, будут обсуждаться на региональной дискуссии, которая состоится в Кургане 28 апреля.