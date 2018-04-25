{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Курганской области
18:53  25 апреля 2018 0

На форуме единороссов удивились, что государство не помогает благополучным семьям. «Никто не откажется»

Заседание отделения Единой России Курган, ручка, единая россия
Зауральские партийцы собирают идеи по решению проблем регионаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральцы считают, что в России необходимо оказывать поддержку не только малообеспеченным и многодетным, но и социально благополучным семьям. С таким заявлением обратилась к единороссам жительница Катайска Наталья Беляева, принимавшая участие в работе одной из площадок общественной дискуссии «Единая Россия. Направление-2026».

«Мы всегда говорим о социальной помощи малообеспеченным гражданам и многодетным семьям, но не стоит забывать и о поддержке благополучных ячеек общества, — приводит слова Беляевой пресс-служба регионального отделения „Единой России“. — Никто не откажется от помощи государства». Женщина пояснила, что такие семьи чаще всего молчат, что им тяжело, но работают и стараются дать своей семье лучшее. Она считает, что их нужно не только поощрять, но и ставить в пример другим семьям.

«Бывает, что люди привыкают к социальной поддержке и буквально требуют ее, потому что по законодательству имеют на это право, а те, кто готов свернуть горы ради своей семьи, остаются без внимания», — добавила Беляева. В региональном отделении партии отмечают, что лучшие идеи, собранные на дискуссионных площадках, будут обсуждаться на региональной дискуссии, которая состоится в Кургане 28 апреля.

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров