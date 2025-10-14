14 октября 2025

Сборная России забила три безответных гола команде Боливии

Россия разгромила команду Боливии
Россия разгромила команду Боливии

Завершился товарищеский матч между национальными сборными России и Боливии, в котором российская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» в Москве. Главным арбитром матча выступил Никола Дабанович, представляющий Черногорию.

Счет был открыт на 18-й минуте благодаря точному удару Лечи Садулаева, который вывел сборную России вперед. На 43-й минуте отличился Алексей Миранчук, удвоив преимущество хозяев поля. Итоговый результат установил Иван Сергеев, забив третий мяч на 57-й минуте встречи.

В последних четырех матчах российская сборная одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне дважды победили с одинаковым счетом 4:1 сборные Катара и Беларуси, обыграли Иран со счетом 2:1 и завершили встречу с Иорданией нулевой ничьей — 0:0.

