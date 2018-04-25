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25 апреля 2018
20:05  25 апреля 2018 0

Проект нового комплекса медуниверситета в Екатеринбурге отправили в Москву

План застройки города в районе Центрального стадиона к 2018 году. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, табличка
В образовательный блок войдут учебные корпуса и научная частьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Девелопер «РСГ-Академическое» (возглавляет экс-министр ЖКХ Пермского края Виктор Кривошеин) совместно с Уральским государственным медицинским университетом разработали медико-техническое задание на комплекс зданий УГМУ. В его основе — концепция единства образовательного, лечебного и научно-исследовательского процессов.

В образовательный блок УГМУ войдут учебные корпуса, комплекс средств автоматизации «Электронный университет УГМУ», симуляционно-аккредитационный центр, научный блок, университетский консультативно-диагностический центр, университетская многопрофильная клиника и стоматологическая клиника.

Сейчас медико-техническое задание передано в Минздрав России. После согласования этого документа компания «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») на собственные средства осуществит весь комплекс проектных работ, проведение государственной экспертизы, а затем передаст готовый проект государству в рамках государственно-частного партнерства.

Помимо учебного блока, на новой площадке УГМУ разместятся общежития для студентов. Напомним, что строительство жилых домов в девятом и десятом кварталах района в составе медкластера идет в хорошем темпе. К концу текущего года один из домов микрорайона будет сдан.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года «РСГ-Академическое» возглавил бывший министр ЖКХ Пермского края Виктор Кривошеин. На новом месте работы отмечают профессионализм управленца. «Компанию возглавил руководитель, обладающий универсальными компетенциями как в области строительства, так и в жилищно-коммунальной сфере, а также в управлении бизнесом в других регионах России», — подчеркнули в компании.

Семен Гринберг
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