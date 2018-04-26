Михаил Гаранин выиграл суд в первой инстанции
В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга, отклонившего иск о лишении мандата депутата гордумы Михаила Гаранина.
Подготовившая апелляцию прокуратура региона посчитала, что выводы суда не соответствуют законодательству о противодействии коррупции. В пресс-службе облсуда сообщили, что жалоба будет рассмотрена 31 мая.
Как ранее сообщало «URA.RU», Гаранин в декларации о доходах и имуществе за 2016 год ошибочно указал счет в иностранном банке HSBC (закрытый за год до отчетного периода) на 98 тысяч рублей. Суд первой инстанции оправдал народного избранника.