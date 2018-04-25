Пассажиров UTair вывели из самолета из-за запаха гари

20:55 25 апреля 2018 0

По предварительной информации, имело место короткое замыкание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс ЮТ-581 Москва-Мурманск авиакомпании UTair был отложен из-за происшествия на борту. За несколько минут до вылета по салону распространился запах гари, после чего всех пассажиров попросили покинуть борт.

Инцидент произошел в московском Внуково. По предварительной информации — «URA.RU» направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ЧП — в салоне произошло короткое замыкание проводки.

Как сообщает Life, самолет планируют заменить. Выполнение рейса должно было начаться в 17:10. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс ЮТ-581 вылетел из Москвы в 18:23 мск.