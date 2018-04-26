Первый замглавы прогубернаторского движения «За возрождение Урала» Владимир Литвинов оставил свой пост. Исполнять его обязанности, одновременно возглавляя аппарат организации, будет нынешний заместитель председателя ЗВУ Юлия Капкова, сообщили «URA.RU» в пресс-службе движения.
О скорой отставке 63-летнего офицера ФСБ Владимира Литвинова агентство сообщало в начале апреля. В ЗВУ такое решение объясняли необходимостью омоложения кадров в преддверии выборов в райсоветы Челябинска и выборов губернатора в 2019 году.
Движение «За возрождение Урала» было основано осенью 1994 года для поддержки депутата Госдумы Петра Сумина на губернаторских выборах. Он оставался лидером движения до конца полномочий главы региона — 2010 года. Затем ЗВУ возглавил новый губернатор Михаил Юревич, а с 2014 года председателем организации является действующий руководитель региона Борис Дубровский. В состав движения входит 65 тыс. человек, в том числе представители более сотни общественных организаций.
Владимир Литвинов стал первым зампредом ЗВУ с полномочиями руководителя аппарата движения в августе 2015 года. Это произошло после скандального увольнения из организации Дениса Рыжего, совмещавшего две штатные должности — в ЗВУ и региональном исполкоме ОНФ. На выборах президента прогубернаторское движение участвовало в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина и в агитации за повышение явки, а сам Литвинов входил в штаб поддержки действующего главы государства.
Юлия Капкова работает заместителем председателя ЗВУ и является членом штаба общественной поддержки губернатора, где курировала реализацию программы «Реальные дела». Она также отвечала за работу штабов в муниципалитетах.