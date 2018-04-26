Макаревич заявил, что россияне заслужили «лечение корой дуба и боярышником»

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич обвинил россиян в том, что политики советуют им лечиться корой дуба и боярышником, а не медикаментами. Музыкант убежден, что это отношение народа позволило депутатам и сенаторам высказываться подобным образом.
Макаревич считает, что народ слишком много терпит и не противится вещам, которые ему не нравятся. «Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству — и это не вызывало никакой реакции. У них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на все насрать», — резко высказался музыкант на своей странице в соцсети Facebook.
Затем в комментариях к посту фронтмен группы поспешил добавить, что не призывает к бунту, как могут подумать люди, а просто констатирует факт. В ответ на это в Интернете посетовали, что «этот народ уже никто не способен призвать к бунту». «Даже не представляю, что для этого должно произойти», — обреченно добавил пользователь.
Ранее вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой посоветовал болеющим россиянам «сплевывать» американские лекарства и использовать для лечения русские народные средства — кору дуба и настойку боярышника. Позже он пояснил, что пошутил, напоминает «Федеральное агентство новостей».
Также сенатор от Курганской области Сергей Лисовский дал совет гражданам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой вместо препаратов, которые рекламируют по телевидению, писало «URA.RU». Он считает, что, покупая в аптеке зарубежные лекарства, малообеспеченные граждане фактически «финансируют достаточно обеспеченное телевидение».