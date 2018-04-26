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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
14:06  26 апреля 2018 0

В Кургане улицу, где провалился грузовик, перекрыли на месяц

Специалисты обнаружили новые провалы на коллектореФото: группа «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

Улица Карла Маркса в Кургане, где из-за коммунальной аварии провалился асфальт, останется частично перекрытой до конца мая. Это связано с новыми провалами на ремонтируемом коллекторе и необходимостью перекладки труб, сообщили «URA.RU» в АО «Водный Союз».

«При выполнении земляных работ мы обнаружили, что коллектор имеет новые провалы, один из них — в районе дома №107 по улице Карла Маркса. В связи с этим принято решение о перекладке участка аварийной трубы — замене подлежит порядка 60 метров коллектора», — уточнил главный инженер компании Владимир Шаляпин. Специалист добавил, что необходимые материалы уже заказаны.

Провал на дороге образовался 6 апреля — по словам очевидцев, асфальт обрушился после проехавшего по нему грузовика. Как пояснили в АО «Водный союз», причиной происшествия стала газовая коррозия труб на самотечном коллекторе. Работы на месте ведутся с 12 апреля, территория огорожена, движение транспорта ограничено частично.

Вера Чернышева
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