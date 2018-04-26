В Кургане улицу, где провалился грузовик, перекрыли на месяц

Улица Карла Маркса в Кургане, где из-за коммунальной аварии провалился асфальт, останется частично перекрытой до конца мая. Это связано с новыми провалами на ремонтируемом коллекторе и необходимостью перекладки труб, сообщили «URA.RU» в АО «Водный Союз».
«При выполнении земляных работ мы обнаружили, что коллектор имеет новые провалы, один из них — в районе дома №107 по улице Карла Маркса. В связи с этим принято решение о перекладке участка аварийной трубы — замене подлежит порядка 60 метров коллектора», — уточнил главный инженер компании Владимир Шаляпин. Специалист добавил, что необходимые материалы уже заказаны.
Провал на дороге образовался 6 апреля — по словам очевидцев, асфальт обрушился после проехавшего по нему грузовика. Как пояснили в АО «Водный союз», причиной происшествия стала газовая коррозия труб на самотечном коллекторе. Работы на месте ведутся с 12 апреля, территория огорожена, движение транспорта ограничено частично.