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Главные новости Курганской области
10:52  12 апреля 2018 1

Стало известно, из-за чего асфальт провалился под КАМАЗом в центре Кургана

Устранить провал специалисты обещают до 7 маяФото: Марья Пивоваренко

В Кургане АО «Водный Союз» приступило к устранению аварии на коллекторе на месте провала асфальта по улице Карла Маркса. Как уточнили «URA.RU» в компании, все работы займут месяц — продлятся до 7 мая.

Специалистам «Водного Союза» предстоит установить временную перекачивающую станцию и смонтировать отдельную ветку водоотведения. «По предварительным данным, провал образовался из-за газовой коррозии труб. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на ул. Пролетарской. С самого первого дня территория вокруг провала была огорожена, а мы проходили процедуру согласования работ в администрации города и в ГИБДД», — рассказал главный инженер организации Владимир Шаляпин.

В «Водном Союзе» добавили, что движение транспорта на время ремонта на участке дороги ограничат частично, то есть автобусы не изменят привычных для горожан маршруты. Провал асфальта на улице Карла Маркса в Кургане произошел в пятницу, 6 апреля. По свидетельствам очевидцев, дорога не выдержала веса проезжавшего по ней КАМАЗа.

Вера Чернышева
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