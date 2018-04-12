Стало известно, из-за чего асфальт провалился под КАМАЗом в центре Кургана

В Кургане АО «Водный Союз» приступило к устранению аварии на коллекторе на месте провала асфальта по улице Карла Маркса. Как уточнили «URA.RU» в компании, все работы займут месяц — продлятся до 7 мая.
Специалистам «Водного Союза» предстоит установить временную перекачивающую станцию и смонтировать отдельную ветку водоотведения. «По предварительным данным, провал образовался из-за газовой коррозии труб. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на ул. Пролетарской. С самого первого дня территория вокруг провала была огорожена, а мы проходили процедуру согласования работ в администрации города и в ГИБДД», — рассказал главный инженер организации Владимир Шаляпин.
В «Водном Союзе» добавили, что движение транспорта на время ремонта на участке дороги ограничат частично, то есть автобусы не изменят привычных для горожан маршруты. Провал асфальта на улице Карла Маркса в Кургане произошел в пятницу, 6 апреля. По свидетельствам очевидцев, дорога не выдержала веса проезжавшего по ней КАМАЗа.