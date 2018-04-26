19:55 26 апреля 2018 0

Напряженность в отношениях между бизнесменами и депутатами вызвал закон о запрете киосков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермские предприниматели стали распространять среди жителей многоквартирных домов листовки об отзыве депутатов городской думы. На это их вынудило пойти решение народных избранников о запрете ларьков и киосков на территориях жилых домов. Подлинность бумаги «URA.RU» подтвердил директор сети киосков с артезианской водой ООО «АМТЕК» Андрей Васильев.

«Мы собираем от жильцов подписи, которыми завалим думу, — сказал собеседник. — Да, понимаем, что процесс юридически сложный, но раз депутатов избирают, пусть они знают мнение жителей». В пресс-службе городской думы «URA.RU» ответили, что сейчас не могут прокомментировать инициативу предпринимателей и желание избирателей, так как заявлений они не видели: «Давайте дождемся, когда в думу что-то поступит, пока давать комментарии рано», — сказал руководитель пресс-службы Константин Шестаков.

В заявлении, с которым ознакомилось «URA.RU», упомянуты 32 фамилии, а депутат Дмитрий Малютин даже два раза. Всего в гордуме 36 депутатов. За резонансный закон о запрете НТО на землях ТСЖ голосовало 28 депутатов, «против» были два народных избранника, один воздержался. Депутаты запретили размещать киоски на землях возле домов в марте; в апреле бизнесмены подали в суд на городскую думу, а жители ТСЖ «Гашкова 28» записали видеообращение к Путину, чтобы президент отменил решение пермских депутатов. Они считают, что сами вправе решать, что можно делать на частной земле.