СМИ: Беременная жена Тарасова срочно госпитализирована

05:11 27 апреля 2018 0

У Анастасии Костенко появились проблемы со здоровьем ФОТО: личная страница Дмитрия Тарасова в Instagram

Беременная супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — была срочно госпитализирована в одну из московских больниц. У девушки якобы начались проблемы со здоровьем.

Сейчас, как сообщил «Пятый канал», Костенко находится в одной из перинатальных клиник Москвы. Тарасов не появился на премьере картины «Вне игры», куда приехал весь его футбольный клуб «Локомотив». По всей видимости, спортсмен отсутствовал на мероприятии из-за госпитализации жены. В то же время, по данным издания «Телепрограмма», представители Костенко информацию о госпитализации не подтвердили.

Ранее Дмитрий Тарасов по случайности выдал своим фанатам пол их будущего ребенка с Костенко. Из переписки футболиста с супругой, пользователи социальных сетей сделали вывод, что звездная пара ждет девочку.