В «Русале» назвали вымыслом публикации иностранных СМИ о Дерипаске и планах компании

07:46 27 апреля 2018 0

Компания грозит СМИ судом за тиражирование недостоверных сведений Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российская компания «Русал» обвинила международные агентства Reuters и Bloomberg в распространении сведений, «не имеющих общего с действительностью». Алюминиевый гигант также предупреждает, что сохраняет за собой право подать в суд для защиты репутации.

В «Русале» заявили, что статьи агентств о компании, касающиеся антироссийских санкций, основываются на заявлениях непроверенных, сомнительных источников и наносят ущерб деловой репутации алюминиевого гиганта. «Вымысел подобных „источников“ создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — приводит сообщение пресс-службы компании RNS.

Ранее Bloomberg сообщало, что основной акционер «Русала» Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в компании, несмотря на ультиматум США. Также агентство писало о том, что блокирование «Русала» гораздо эффективнее изменений тарифов на импорт продукции.

Агентство Reuters в свою очередь заявляло о том, что компания начала готовиться к санкциям еще в декабре прошлого года, однако сделала недостаточно. По информации источников издания, руководство «Русал» было уверено в том, что Штаты не осмелятся нарушить баланс рынка алюминия, но ошиблось.