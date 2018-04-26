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26 апреля 2018
21:50  26 апреля 2018 0

Дерипаска отказался покидать «Русал», несмотря на ультиматум США

Олигарх не хочет терять компанию-гигант из-за провокации СШАФото: Олег Дерипаска, Instagram
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Бизнесмен Олег Дерипаска намерен остаться в «Русале», несмотря на заявление Минфина США о том, что санкции для компании будут смягчены, если он уйдет из руководства. Миллиардер рассчитывает на лоббистскую помощь Европы.

По мнению Дерипаски, правительства стран Европы помогут ослабить санкции, пишет RNS. Предприниматель также планирует оставаться непосредственно вовлеченным в ситуацию. В последние дни он начал проводить кадровые изменения в своих структурах. Так, из «Русала» ушел директор по сбыту и маркетингу Стив Ходжсон.

Ранее сообщалось, что акции «Русала» выросли в цене на 30%. Изменения произошли на фоне сообщения Минфина США об условиях послабления ограничений, одним из которых было, что Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В общей сложности последние американские санкции коснулись 38 фигурантов — физических и юридических лиц — из России. В списке, опубликованном 6 апреля, значились чиновники, бизнесмены и их предприятия. В частности, под ограничения США попали Виктор Вексельберг и его компания «Ренова».

Семен Гринберг
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