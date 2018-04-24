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24 апреля 2018
16:36  24 апреля 2018 0

«Русал» начал готовиться к санкциям США еще в декабре

Советники Дерипаски не ожидали таких жестких мерФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Советники Олега Дерипаски еще в декабре начали готовить план действий на случай жестких ограничительных мер со стороны США. При этом топ-менеджмент компаний UC Rusal не ожидал столкновения с действительно масштабными санкциями, утверждает одно из зарубежных информагентств.

Руководство компаний приняло ряд превентивных мер, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Reuters. Так, компания En+ перевела большую часть своих долларовых платежей в евро и фунты, а также стала рассматривать европейских поставщиков оборудования, чтобы заменить ими американских. Однако найти не связанный с США банк для обслуживания депозитарных расписок, который бы согласился сотрудничать под угрозой возможных санкций, En+ не удалось. Сам Олег Дерипаска еще в феврале покинул пост президента в UC Rusal и En+. По словам источника, таким образом он хотел оградить компании от санкций, если сам окажется в черном списке.

Команда UC Rusal плохо подготовилась к санкциям против компании, так как считала, что США не решатся нарушать баланс рынка алюминия, отмечает собеседник зарубежного агентства. Топ-менеджмент и юристы компаний каждую неделю встречались для обсуждения возможных действий и сценариев. Худший из сценариев в итоге реализовался 6 апреля, когда США ввели санкции против компаний, связанных с Дерипаской. При обсуждении этого варианта представителей бизнесмена бросало в «холодный пот», так как к такому едва ли можно подготовиться, утверждает источник.

Между тем накануне Минфин США выпустил разъяснение о том, в каком случае возможно смягчение санкций против «Русала». В нем говорится, что Олег Дерипаска должен утратить контроль над предприятием. После этой новости акции компании стали стремительно расти.

Дарья Корчак
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