Россиян пронумеруют к 2019 году

Для всех граждан России введут сквозные идентификаторы, призванные объединить номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Планируются, что нововведение появится к 2019 году. Об этом сообщили источник, близкий к Центральному банку РФ.
Разработкой проекта уникального идентификационного номера занимаются ЦБ РФ, Минкомсвязи и Минфин. Инициатива предполагает, что с помощью такого идентификатора россияне смогут найти данные о себе в любой государственной базе, в частности в Пенсионном фонде, МВД РФ и других. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам источника, близкого к Минкомсвязи, со временем сквозной номер сможет заменить гражданам остальные документы.
Ранее под Екатеринбургом, в Среднеуральском женском монастыре, начали собирать подписи против «антихристианской глобализации и цифровой идентификации». Так, в духовном учреждении призывают отказаться от «внедрения системы тотального электронного контроля за населением, удаленной идентификации граждан с помощью биометрических данных, попытки замены имени человека „личным номером“, передачи государственных функций банкам, разговоров о сокращении оборота наличных денег и др.» Инициатором выступает общественное движение «Царский крест».