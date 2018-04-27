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27 апреля 2018
12:47  27 апреля 2018 9

Россиян пронумеруют к 2019 году

Первый выпуск газеты Уральский рабочий после смены учредителя. Екатеринбург, газета уральский рабочий, паспорт гражданина рф
Единый идентификатор должен связать паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для всех граждан России введут сквозные идентификаторы, призванные объединить номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Планируются, что нововведение появится к 2019 году. Об этом сообщили источник, близкий к Центральному банку РФ.

Разработкой проекта уникального идентификационного номера занимаются ЦБ РФ, Минкомсвязи и Минфин. Инициатива предполагает, что с помощью такого идентификатора россияне смогут найти данные о себе в любой государственной базе, в частности в Пенсионном фонде, МВД РФ и других. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам источника, близкого к Минкомсвязи, со временем сквозной номер сможет заменить гражданам остальные документы.

Ранее под Екатеринбургом, в Среднеуральском женском монастыре, начали собирать подписи против «антихристианской глобализации и цифровой идентификации». Так, в духовном учреждении призывают отказаться от «внедрения системы тотального электронного контроля за населением, удаленной идентификации граждан с помощью биометрических данных, попытки замены имени человека „личным номером“, передачи государственных функций банкам, разговоров о сокращении оборота наличных денег и др.» Инициатором выступает общественное движение «Царский крест».

Иван Шестак
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