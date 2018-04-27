Тюменские городские власти могут отказаться от реконструкции улицы Мельникайте и превращения ее в скоростную магистраль. Об этом сообщил местный активист Виталий Снисаренко, ссылаясь на слова заместителя главы администрации Максима Афанасьева.
Об изменении планов муниципалитета Афанасьев сообщил во время личного приема, заявил Снисаренко. Активист отметил, что всегда выступал против строительства магистрали в центре Тюмени, сообщает портал «Наш город». «Сейчас, как я полагаю, город прислушался к словам экологов и их единомышленников о том, что задуманный проект, мягко говоря, неоправдан», — отметил активист.
В пресс-службе городской администрации Тюмени на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили. Ранее проект реконструкции улицы Мельникайте раскритиковал известный блогер Илья Варламов. Глава администрации Тюмени Александр Моор даже записал видеобращение, в котором ответил на его критику. Моор заявил, что необходимость глобальной перестройки дорожной сети объясняется ростом города. Согласно плану, в районе Технопарка собирались построить «полутоннель» и заглубить проезжую часть на несколько метров ниже уровня земли.