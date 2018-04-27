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27 апреля 2018
15:50  27 апреля 2018 0

На Ямале раскрыта крупная сеть наркоторговцев. «Товар» сбывали даже в Тюмени

Визит Комаровой в Сургутский район. Сургут, лаборатория, химия
Запрещенные вещества производились в ЯНАО и продавались в ТюмениФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО ликвидирована крупная сеть наркоторговцев вместе с подпольной лабораторией. Своим «товаром» они торговали даже в Тюмени.

Сотрудникам следственного отдела по Лабытнанги СУ СКР по ЯНАО удалось вычислить пять членов группы. Все они в настоящее время арестованы. В их поимке принимали участие сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств УМВД РФ по ЯНАО при силовой поддержке бойцов спецподразделения УМВД РФ по ЯНАО «Гром». Операция проводилась в двух городах: в Лабытнанги и в Тюмени, сообщает пресс-служба ямальского управления Следственного комитета РФ.

Во время задержаний и обысков полиция изъяла 50 граммов наркотиков, расфасованных и готовых к отправке. Была ликвидирована лабораторию по производству наркотиков, располагавшаяся в Лабытнанги.

Арестованным предъявлены обвинения в производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, в том числе посредством Интернета. Всего в деле на данный момент насчитывается 11 эпизодов. До окончания расследования все члены группы по решению суда будут находиться под стражей.

Игорь Чукреев
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