На Урале вынесен новый приговор следователю-убийце

10:56 28 апреля 2018 0

Карпов настаивал на том, что не хотел убивать Бабусенкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинском суде Екатеринбурга вынесен приговор бывшему следователю прокуратуры Свердловской области Алексею Карпову. В 2014 году мужчина за организацию заказных убийств был приговорен к 20 годам колонии.

«Карпов признан виновным в организации покушения на убийство Бабусенкова с целью скрыть другое преступление. Карпов приговаривается к девяти годам лишения свободы, но по совокупности с предыдущим приговором в общей сложности приговаривается к 21 году», — объявил судья Ленинского суда Александр Тараненко.

Новое судебное разбирательство произошло из-за того, что посредник Карпова, Александр Бабусенков, отбывающий срок девять с половиной лет, неожиданно дал показания на своего бывшего шефа. Бабусенков заявил, что Карпов пытался организовать его убийство. Стоит отметить, что он уже давал такие показания сразу после ареста, но вскоре отказался от своих слов.

По утверждению Бабусенкова, ему было предложено убить директора «Сибирской торговой компании» Евгения Коновалова. Он сначала согласился, но позже передумал. В итоге 23 февраля 2012 года Коновалова застрелил чемпион Европы по пауэрлифтингу, призер Кубка мира Алексей Савосин. А Бабусенкова за отступничество Карпов распорядился убить. Подосланный к нему Дмитрий Бушмакин из дружеского расположения убивать Александра не стал. Он посоветовал ему скрыться из города и забрал его паспорт, который предъявил Карпову в качестве доказательства того, что убийство совершено.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Алексей Карпов в 2014 году был приговорен к 20 годам колонии. Его подельник, киллер Алексей Савосин, получил 21,5 года, а посредник Александр Бабусенков — 9,5 лет колонии.

Имя Карпова всплывало накануне 27 мая в другом разбирательстве в Октябрьском суде Екатеринбурга. Освободившийся по УДО наркоторговец Алексей Андреев подал иск в отношении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на 650 тысяч за то, что тот, еще будучи главой фонда «Город без наркотиков», писал на своей странице в сети о ходе дела Андреева в оскорбительном для последнего тоне. Во время заседания прозвучала и фамилия Карпова. Андреев обвинил Ройзмана в огласке его истории, нагнетании атмосферы вокруг его имени, из-за этого он запаниковал и пошел на контакт с Карповым, который пообещал ему поспособствовать освобождению от наказания. За это Андреев переписал на имя Карпова три квартиры, два гаражных бокса, автомобиль BMW, два мотоцикла и банковскую карточку с 50 миллионами рублей. Карпов все это получил, но помогать наркоторговцу не стал. Все эти активы и сейчас числятся на Карпове.