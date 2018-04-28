В Екатеринбурге состоялся благотворительный хоккейный «Матч звезд», в котором приняли участие сразу три команды. Мероприятие прошло на льду КРК «Уралец».
Померяться силами смогли известные спортсмены, областные чиновники и популярные актеры. Спортсмены выступали в составе команды «Олимп», капитаном которой является олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Соревноваться со спортсменами пришлось свердловским чиновникам из команды «Титан» — среди них были министр спорта Леонид Рапопорт, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и зампредседателя Заксобрания области Виктор Шептий. За «Комара» между тем играли известные актеры, в том числе Марат Башаров и Павел Трубинер.
Первыми сыграть смогли «Титан» и «Олимп» — в результате уральские чиновники уступили команде спортсменов со счетом 0:1. Затем «Титан» сыграл с «Комаром», одержав победу со счетом 3:2. Команда спортсменов также выиграла в матче со сборной актеров, забив восемь шайб в противовес семи со стороны соперника. В итоге победителем турнира была признана команда Антона Шипулина.
Мероприятие собрало большое количество зрителей — трибуны были практически полностью заполнены уже к моменту торжественного открытия. Болельщики скандировали кричалки в поддержку своих любимых команд — некоторые из них пришли на матч с плакатами. Средства, собранные от продажи билетов, пойдут на строительство спортивной площадки для детского дома в Нижнем Тагиле.