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28 апреля 2018
27 апреля 2018
00:43  28 апреля 2018 0

Свердловские чиновники сразились на льду с актерами и спортсменами. У них на пути встал Шипулин. ФОТО

Антон Шипулин является капитаном команды «Олимп»Фото: Антон Шипулин, Instagram

В Екатеринбурге состоялся благотворительный хоккейный «Матч звезд», в котором приняли участие сразу три команды. Мероприятие прошло на льду КРК «Уралец».

Померяться силами смогли известные спортсмены, областные чиновники и популярные актеры. Спортсмены выступали в составе команды «Олимп», капитаном которой является олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Соревноваться со спортсменами пришлось свердловским чиновникам из команды «Титан» — среди них были министр спорта Леонид Рапопорт, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и зампредседателя Заксобрания области Виктор Шептий. За «Комара» между тем играли известные актеры, в том числе Марат Башаров и Павел Трубинер.

Первыми сыграть смогли «Титан» и «Олимп» — в результате уральские чиновники уступили команде спортсменов со счетом 0:1. Затем «Титан» сыграл с «Комаром», одержав победу со счетом 3:2. Команда спортсменов также выиграла в матче со сборной актеров, забив восемь шайб в противовес семи со стороны соперника. В итоге победителем турнира была признана команда Антона Шипулина.

Мероприятие собрало большое количество зрителей — трибуны были практически полностью заполнены уже к моменту торжественного открытия. Болельщики скандировали кричалки в поддержку своих любимых команд — некоторые из них пришли на матч с плакатами. Средства, собранные от продажи билетов, пойдут на строительство спортивной площадки для детского дома в Нижнем Тагиле.

IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Звездные гости перед выходом на лед пребывали в отличном настроении
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Лидеры «Титана» перед началом первой игры
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Предматчевое построение команд
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
За ходом ледовых сражений внимательно наблюдал талисман уральской команды
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Хоккеисты «Олимпа» празднуют заброщенную шайбу
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Атака «Комара» завершилась результативно
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Уральцы пришли на трибуны не с пустыми руками
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Нападающие «Титана» идут в наступление
Фото: Анна Майорова © URA.RU
IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург
Марат Башаров предстал в необычном для себя амплуа
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дарья Корчак
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