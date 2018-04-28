00:43 28 апреля 2018 0

Антон Шипулин является капитаном команды «Олимп» Фото: Антон Шипулин, Instagram

В Екатеринбурге состоялся благотворительный хоккейный «Матч звезд», в котором приняли участие сразу три команды. Мероприятие прошло на льду КРК «Уралец».

Померяться силами смогли известные спортсмены, областные чиновники и популярные актеры. Спортсмены выступали в составе команды «Олимп», капитаном которой является олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Соревноваться со спортсменами пришлось свердловским чиновникам из команды «Титан» — среди них были министр спорта Леонид Рапопорт, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и зампредседателя Заксобрания области Виктор Шептий. За «Комара» между тем играли известные актеры, в том числе Марат Башаров и Павел Трубинер.

Первыми сыграть смогли «Титан» и «Олимп» — в результате уральские чиновники уступили команде спортсменов со счетом 0:1. Затем «Титан» сыграл с «Комаром», одержав победу со счетом 3:2. Команда спортсменов также выиграла в матче со сборной актеров, забив восемь шайб в противовес семи со стороны соперника. В итоге победителем турнира была признана команда Антона Шипулина.

Мероприятие собрало большое количество зрителей — трибуны были практически полностью заполнены уже к моменту торжественного открытия. Болельщики скандировали кричалки в поддержку своих любимых команд — некоторые из них пришли на матч с плакатами. Средства, собранные от продажи билетов, пойдут на строительство спортивной площадки для детского дома в Нижнем Тагиле.

Звездные гости перед выходом на лед пребывали в отличном настроении Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидеры «Титана» перед началом первой игры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предматчевое построение команд Фото: Анна Майорова © URA.RU

За ходом ледовых сражений внимательно наблюдал талисман уральской команды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Хоккеисты «Олимпа» празднуют заброщенную шайбу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Атака «Комара» завершилась результативно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральцы пришли на трибуны не с пустыми руками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нападающие «Титана» идут в наступление Фото: Анна Майорова © URA.RU