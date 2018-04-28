Уральские школьницы, маршировавшие с голыми ногами по снегу, победили в конкурсе

11:46 28 апреля 2018 0

Ученики выступали без верхней одежды и в легкой обуви Фото: группа «Лентач», «ВК»

Юнармейский отряд «Рысь», состоящий из учащихся школы №6 Карпинска Свердловской области, взял Гран-при Всероссийского патриотического фестиваля «Сыны и дочери Отечества». Учащиеся, выступившие с голыми ногами по снегу, показали лучшую строевую подготовку.

Смотр строя и песни прошел в Екатеринбурге 24 апреля на площади возле Дома офицеров. В тот день в городе шел снег, но это не помешало школьникам проявить себя. Легко одетым участникам предложили отказаться от выступления, но они на это не согласились.

По словам заместителя директора школы по воспитательной работе Надежды Владимировой, решение о выступлении в непогоду приняли сами учащиеся. «После выступления они сразу переоделись. Мы им ноги спиртом растерли, витамины дали. Да, этот момент был неприятный и, конечно же, мы боялись за их здоровье», — приводит ее слова «Вечерний Карпинск». Теперь отряд «Рысь» поедет в Москву, где пройдет смотр-парад «Марш победителей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сети неоднозначно восприняли инициативу марш девочек в юбках и с голыми ногами по снегу. «Если фото реальное, то у кого-то нет мозгов… Есть приказ — мозгов не надо… Просто главный командир их позвал в последний бой», — прокомментировали пользователи.

Также организаторы поясняли, что смотр строя и песни по традиции проходит на улице, но никто не был готов к такой погоде. Провести фестиваль в здании Дома офицеров было невозможно — один из залов находится в аварийном состоянии. Сами участники рассказали, что отряды были возмущены, однако им ответили: «Идите отсюда, мы вас не держим». Отметим, что после подготовки к конкурсу школьницы простудились и слегли с температурой.