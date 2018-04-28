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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:24  28 апреля 2018 0

Большинство россиян довольны своей работой

Совещание по реализации ключевых проектов компании
Больше половины желают сохранить текущее место работыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Большинство трудящихся россиян довольны своей работой. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такого мнения придерживаются 80% респондентов.

Еще 56% удовлетворены работой даже несмотря на плохое, по оценкам экспертов, материальное положение. Не нравится место работы 18% опрошенных. Как пишет РИА «Новости», этот показатель стал самым низким с 2004 года, когда доля недовольных составляла 29%.

«Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно)», — приводит выдержку из материалов опроса RT. На низкую зарплату пожаловались 20% респондентов — финансовый вопрос стал главным мотивом для смены места работы. Среди других причин — желание начать собственное дело (7%), недовольство напряженным трудом (6%), отсутствие надежд на карьерный рост и опасения не заработать на достойную пенсию (по 5%).

В начале месяца ВЦИОМ публиковал результаты другого опроса, согласно результатам которого почти половина россиян уверены, что в России произойдут значимые перемены. Однако молодежь и жители крупных городов настроены по-другому, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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