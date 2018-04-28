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13:36  28 апреля 2018 0

Экс-директор ямальской телерадиокомпании осужден за растрату бюджетных денег

Открытая лицензия на 21.07.2015. Цензура., ручка, бумага, цензура
Бывший директор студии «Факт» считает, что его осудили за критику властиФото: Pixabay

Бывший директор телерадиокомпании «Фактор» Тазовского района Владимир Романенко был осужден по коррупционной статье. Районный суд уже во второй раз рассматривал его дело. В первый раз он был оправдан, но это решение было оспорено в высшей инстанции и возвращено на повторное разбирательство. В этот раз суд согласился с доводами обвинения.

Владимира Романенко осудили за растрату бюджетных средств. Согласно обвинению, будучи директором муниципальной студии «Факт», он заплатил 16 млн. рублей ООО «Факт», которая занимается вещанием, поскольку муниципальная студия не имела собственного оборудования и лицензии на трансляции. Деньги были выделены в качестве субсидии из бюджета. При этом работы оплачивались по стоимости значительно выше рыночной, а вещательную компанию возглавляет зять Владимира Романенко, что так же подтверждает коррупционную составляющую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

В итоге суд постановил признать Романенко виновным. Он был приговорен к пяти годам заключения условно с испытательным сроком четыре года. Так же он должен вернуть в бюджет района потраченные 16 млн. рублей. Во время следствия и в ходе судебного заседания подсудимый неоднократно заявлял, что все его уголовное дело инициировано администрацией Тазовского района, которую он активно критиковал, пока возглавлял СМИ.

Это не первое дело, в котором фигурирует Романенко. Ранее его пытались осудить за незаконную предпринимательскую деятельность и за необоснованные премии, но он был оправдан.

Вячеслав Егоров
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