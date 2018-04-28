Заместитель главы Ноябрьска Евгений Белов поступает в Сингапурский филиал одной из лучших в мире бизнес-школ INSEAD, об этом рассказывают источники «URA.RU». Курс магистра делового администрирования (MBA) в школе бизнеса продолжается в течение десяти месяцев, затем следует двухмесячная летняя практика. Начало учебы в сентябре.
Обучение обойдется примерно в 10 млн рублей. 84 000 евро стоит сам десятимесячный курс MBA (без учета двухмесячной летней практики) и порядка 30 тысяч евро требуется для проживания в Сингапуре. Информации о том, за чей счет будет оплачено дорогостоящее обучение чиновнику, пока нет. Сейчас Евгений Белов находится в отпуске до конца мая и недоступен для комментариев. В пресс-центре городской администрации запрос агентства оставили без внимания.
Школу бизнеса INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires — фр. яз.) с момента образования во французском Фонтенбло называли европейским Гарвардом. Рейтинг журнала Forbes в 2017 году поставил INSEAD на второе место в мире среди MBA-школ, как и деловое издание Financial Times в 2018 году. Среди крупных предпринимателей России, как и среди чиновников, Сингапурский филиал INSEAD имеет большую популярность.
Ранее эту престижную бизнес-школу закончил заместитель губернатора ЯНАО по экономическому развитию Дмитрий Артюхов, с которым, к слову, у Евгения Белова в конце марта прошла встреча. Евгений Белов стал заместителем мэра Алексея Романова в начале марта этого года, когда решением депутатов гордумы были объединены должности начальника департамента имущественных отношений (ДИО) и замглавы города. До того, как присоединиться к команде Романова в 2016 году, Евгений Белов работал в ДИО администрации Пуровского района.