{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
15:07  28 апреля 2018 1

Заместитель мэра Ноябрьска уезжает в Сингапур ради бизнеса. Цена вопроса — 10 миллионов

Замглавы Ноябрьска Евгений Белов отправится учиться в СингапурФото: noyabrsk-inform.ru

Заместитель главы Ноябрьска Евгений Белов поступает в Сингапурский филиал одной из лучших в мире бизнес-школ INSEAD, об этом рассказывают источники «URA.RU». Курс магистра делового администрирования (MBA) в школе бизнеса продолжается в течение десяти месяцев, затем следует двухмесячная летняя практика. Начало учебы в сентябре.

Обучение обойдется примерно в 10 млн рублей. 84 000 евро стоит сам десятимесячный курс MBA (без учета двухмесячной летней практики) и порядка 30 тысяч евро требуется для проживания в Сингапуре. Информации о том, за чей счет будет оплачено дорогостоящее обучение чиновнику, пока нет. Сейчас Евгений Белов находится в отпуске до конца мая и недоступен для комментариев. В пресс-центре городской администрации запрос агентства оставили без внимания.

Школу бизнеса INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires — фр. яз.) с момента образования во французском Фонтенбло называли европейским Гарвардом. Рейтинг журнала Forbes в 2017 году поставил INSEAD на второе место в мире среди MBA-школ, как и деловое издание Financial Times в 2018 году. Среди крупных предпринимателей России, как и среди чиновников, Сингапурский филиал INSEAD имеет большую популярность.

Ранее эту престижную бизнес-школу закончил заместитель губернатора ЯНАО по экономическому развитию Дмитрий Артюхов, с которым, к слову, у Евгения Белова в конце марта прошла встреча. Евгений Белов стал заместителем мэра Алексея Романова в начале марта этого года, когда решением депутатов гордумы были объединены должности начальника департамента имущественных отношений (ДИО) и замглавы города. До того, как присоединиться к команде Романова в 2016 году, Евгений Белов работал в ДИО администрации Пуровского района.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров