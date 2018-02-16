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16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
15:30  16 февраля 2018 2

В Ноябрьске определились с одним из замов главы города. Прогнозы «URA.RU» сбылись

Евгений Белов заслужил должность заместителя главыФото: НТИА МИГ

Евгений Белов, занимающий должность начальника департамента имущественных отношений Ноябрьска, 23 февраля вернет себе статус заместителя главы администрации города. Накануне депутаты городской думы проголосовали за упразднение должности заместителя главы по экономическому развитию и ввели новую, совмещенную с должностью начальника департамента имущественных отношений. Таким образом, начальник ДИО Евгений Белов станет заместителем главы города Алексея Романова.

«URA.RU» предсказывало подобное решение мэрии Ноябрьска. Теперь, помимо основных обязанностей начальника департамента имущественных отношений, Евгений Белов займется вопросами экономического развития, инвестициями и сотрудничеством с малым и средним бизнесом.

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В городской администрации пока отказываются комментировать новое назначение Евгения Белова. В пресс-центре агентству ответили, что готовят официальный пресс-релиз. Сам Евгений Белов традиционно недоступен для комментариев прессе.

Надо отметить, что это шаг городской администрации, поддержанный решением депутатов, — возврат к прежней структуре. В 2016 году, когда Алексей Романов стал главой администрации Ноябрьска, должности его заместителя и начальника департамента по имуществу были совмещены. Раньше начальник Ноябрьского городского департамента по имуществу (НГДИ) занимал должность заместителя главы города.

С приходом Евгения Белова прошла реструктуризация управленческих функций. Должности разделили, а НГДИ, на тот момент получивший негативную оценку у горожан из-за сомнительного руководства, переименовали в ДИО — департамент имущественных отношений. По оценке администрации и депутатов, своей эффективной работой Евгений Белов исправил ситуацию с имиджем имущественного департамента и заслужил должность заместителя главы города.

Сергей Мороз
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